‘La dissidència nostàlgica’ reflexiona sobre història i memòria a La Capella

La Capella (Hospital, 56 Barcelona) reobre les seves portes amb La dissidència nostàlgica, una exposició que planteja la nostàlgia com un gest crític i afectiu per a reflexionar sobre la història i la memòria, on el passat es fa present i incideix en el futur. Comissariada per Joana Hurtado Matheu, guanyadora de la convocatòria BCNProducció’16 en la modalitat de comissariat, aquesta mostra reuneix obres de 13 artistes procedents de Catalunya, Itàlia, França, Albània, Lituània, Líban, Vietnam o EUA, entre préstecs i obra nova, instal·lacions, vídeos, fotografies, publicacions, àudios i accions obertes a la participació del públic.

Es complementa amb un cicle de cinema a la Filmoteca de Catalunya i al cinema Zumzeig i una publicació (en procés) amb textos de l’escriptora i teòrica russa Svetlana Boym o la novel·lista madrilenya Belén Gopegui escrit per a l’ocasió. A més d’activitats dins i fora de la Capella, obra dels artistes residents a Barcelona.

La inauguració de La dissidència nostàlgica és el dijous 2 de març a les 19.30 hores. L’exposició resta oberta fins al 30 d’abril.

Etiquetes: BCNProducció'16 · Joana Hurtado · La Capella