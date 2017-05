La direcció artística del Patronat de la Fundació Palma Espai d’Art, sense resoldre’s

El Patronat de la Fundació Palma Espai d’Art ha tancat el concurs per a la selecció del director de Creació Artística de l’entitat i l’ha declarat desert. Cal recordar que la comissió independent formada per especialistes del sector de les arts visuals va triar una persona per al càrrec que finalment va renunciar.

El passat 28 d’abril el patronat va sol·licitar a la comissió que aclarissin i motivessin per escrit la valoració de l’entrevista de la persona que va quedar descartada d’acord amb els punts que establien les bases de la convocatòria en aquesta fase. Tot i que el document no ha convençut als membres del patronat pel seu to i les explicacions aportades, els membres del patronat han decidit tancar el procediment.

La Regidoria de Cultura presentarà durant les setmanes vinents la seva proposta per activar les programacions artístiques a Palma.

A la imatge, el Casal Solleric de Palma.

