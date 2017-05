La Diputació de Girona i l’ERAM signen un conveni de col·laboració

La Diputació de Girona i l’escola ERAM han signat un conveni de col·laboració amb la finalitat de sumar esforços materials que afavoreixin, d’una banda, el desenvolupament dels alumnes del centre i, de l’altra banda, la digitalització d’alguns dels fons fotogràfics d’INSPAI. Després de l’acte de signatura, Albert Piñeira, vicepresident de la Diputació de Girona i diputat de Cultura; Eduard Bosch, president de la Fundació Privada Escola de Gestió, entitat titular de l’escola universitària ERAM, i Miquel Bisbe, director de l’escola universitària ERAM, han presidit la presentació detallada d’allò que estableix el nou conveni.

Tal com han acordat les dues institucions, la Diputació cedirà a l’ERAM l’equipament fotogràfic necessari per a la creació del Laboratori de Fotografia, que s’afegirà a l’equipament de què ja disposa l’Escola i col·laborarà en la formació dels alumnes. Pel que fa a l’ERAM, s’encarregarà de la digitalització d’alguns fons fotogràfics dipositats a INSPAI amb aquest equipament fotogràfic, la càmara Phase One 645 D, amb la qual es pot digitalitzar qualsevol tipus d’original amb una qualitat molt gran i alta eficiència.

Aquest procés serà desenvolupat pels alumnes de l’Escola, que hauran de seguir el programa elaborat pel Servei de Reproducció i Tractament Digital d’INSPAI, que alhora assessorarà els joves en els diferents usos de la càmera, i s’encarregarà del monitoratge i del seguiment de les actuacions dels joves.

Durant la seva intervenció, el vicepresident de la Diputació de Girona, Albert Piñeira ha destacat que «aquest conveni, gràcies a la col·laboració entre ERAM i l’INSPAI, conjuga dues necessitats: estimular el talent i generar oportunitats de feina». A més, ha remarcat que «mitjançant acords com el d’avui, es demostra que INSPAI no només és un referent des de l’àmbit patrimonial, sinó que també ho és en l’àmbit de la promoció de la fotografia i el suport a nous creadors».

Per la seva banda, Miquel Bisbe, director de l’escola universitària ERAM, ha explicat que «ja fa anys que INSPAI i l’escola ERAM col·laboren. Amb aquest conveni que avui firmem podem aconseguir que els nostres alumnes desenvolupin projectes que fins ara no podien fer gràcies al material que s’utilitzarà per digitalitzar». Tal com ha dit Bisbe «d’aquesta manera, garantim als alumnes que puguin començar la seva trajectòria laboral amb unes condicions òptimes, i puguin competir amb qualitat professional de mercat laboral actual»

Fotos: Eddy Kelele.







