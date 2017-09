La crisi climàtica al CCCB

annaïs miró

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al carrer Montalegre, 5, presenta, del 25 d’octubre de 2017 al 29 d’abril de 2018, Després de la fi del món, una exposició sobre el present i el futur de la crisi climàtica. Comissariada pel periodista i especialista en cultura digital, art i tecnologia José Luis de Vicente la mostra és un viatge al planeta del 2017 irreversiblement transformat en el planeta Antropocè després de dos segles d’intervenció de l’home en els sistemes naturals. Però també és una exposició sobre com arribarem al món de la segona meitat del segle XXI i sobre la responsabilitat de la nostra societat envers les generacions que hi naixeran i creixeran. Després de la fi del món es compon de vuit instal·lacions immersives on artistes, filòsofs, novel·listes, dramaturgs, arquitectes, dissenyadors especulatius, científics… treballen plegats per imaginar escenes, explicar històries i construir estratègies per sobreviure al món que ve. Artistes, filòsofs, muntanyes de sorra, novel·listes, animals marins, dramaturgs, plantes, arquitectes, objectes, dissenyadors especulatius, rius contaminats, satèl·lits, científics… treballen plegats per imaginar escenes, explicar històries i construir estratègies per sobreviure al món que ve. El resultat és una experiència hipnòtica, d’estranyament, que parla del trauma davant la magnitud de la crisi i la pèrdua del món tal com el coneixíem, però també de l’oportunitat de canvi i la urgència d’un pacte entre generacions. Els participants del projecte formen una coalició d’humans i no-humans, entre els quals destaquen la companyia de teatre documental alemanya Rimini Protokoll (DE), que desenvolupa una experiència dramàtica sobre les espècies guanyadores i perdedores en la crisi climàtica; Tomás Saraceno (AR), que presenta l’agència espacial de l’Aerocè, un projecte d’arquitectura utòpica que imagina l’atmosfera com un nou territori per a l’expansió de la humanitat, o les expedicions a l’Antropocè d’Unknown Fields Division (Kate Davies + Liam Young) (UK), un viatge a través de les infraestructures globals de la moda explorant els paisatges materials del desig. Charles Lim (SG) estrena la seva investigació sobre la terraformació de Singapur, un país fet de sorra artificial en guerra contra la pujada del nivell del mar. La plataforma de comissariat de fotografia satèl·lit Overview (US) ens enfronta en una instal·lació amb la realitat de la nova pell de la Terra. L’estudi de disseny-ficció Superflux (IN/UK) ens trasllada a un apartament del 2050 en un món en què les sequeres i els huracans han canviat la nostra manera d’alimentar-nos. L’enginyera i artista Natalie Jeremijenko (AU), un referent en les relacions entre art i ciència, instal·la a l’exposició la seu de la seva Clínica de Salut Ambiental, per construir noves relacions mútuament beneficioses entre les diferents formes de vida que conviuen a la ciutat. L’exposició disposa, a més a més, d’un pròleg escènic a càrrec de l’escriptor Kim Stanley Robinson (US), un dels noms cabdals de la literatura de ciència-ficció contemporània, i un assaig-instal·lació en cinc capítols del filòsof Timothy Morton (UK), pare de la dark ecology i del concepte d’hiperobjectes.

Etiquetes: CCCB · crisi climàtica · Josçe Luis de Vicente · Rimini Protokoll · Tomás Saraceno