La creativitat de Juanjo Sáez a la Galeria Pepita Lumier

La Galeria d’il·lustració i còmic Pepita Lumier, al carrer Segorbe, 7, de València, acull del 21 d’abril al 20 de maig de 2017, l’exposició del dibuixant Juanjo Sáez (Barcelona, 1972), titulada Hola me llamo Juanjo Sáez y a esto dedico mi tiempo, el títol de la primera exposició individual que l’artista presentarà a València i en la qual realitza una repassada a la seva trajectòria amb una àmplia selecció d’originals i obra gràfica original en exclusiva per a la galeria Pepita Lumier. Els visitants tindran l’oportunitat de contemplar il·lustracions de “Viviendo del Cuento”, “El Arte”. “Conversaciones imaginarias con mi madre”, “Arròs covat”, “Hit Emocional” i els treballs realitzats per al grup de música Los Planetas, on podreu gaudir dels seus ja característics dibuixos de cares sense faccions i el seu fictici estil infantil. “Hola, me llamo Juanjo Sáez y a esto dedico mi tiempo. Llevo toda la vida luchando para no trabajar, es un empeño que resulta muy costoso y requiere bastante esfuerzo. Esta exposición recoge una parte más que significativa de todo lo que me he dedicado a hacer, con tal de no entrar en la rueda del trabajo”, comenta l’autor amb humor.Va néixer al barri de La Sagrera. Va estudiar art, disseny i pintura a l’Escola Massana, i durant els anys 90 va començar a col·laborar en fanzines com a dibuixant i il·lustrador. D’aquí, va passar a col·laborar a la revista musical Rockdelux, així com en altres revistes de caràcter cultural i de tendències. En altres mitjans, ha col·laborar al suplement La Luna de El Mundo, a la revista Qué Leer, i al diari El Periódico. Mentre anava fent la seva carrera com a creador de vinyetes, va fer diversos treballs de disseny i publicitaris, i va aconseguir crear el seu propi estudi, Familiares de Juanjo Sáez, al barri del Raval de Barcelona. Ha arribat a fer treballs per la Nike (amb motiu del Trofeu Comte de Godó) i per Etrella Damm. Pel que fa a la seva pròpia obra artística, ha publicat diversos còmics. Les seves primeres obres va ser Dentro del sombrero i Buenos tiempos para la muerte, i més tard, a l’editorial Mondadori, va publicar Viviendo del cuento (2004), El Arte, conversaciones imaginarias con mi madre (2006) i Yo, otro libro egocéntrico (2010). El 2009 va col·laborar amb el grup Los Planetas en la publicació d’un còmic per al seu disc Principios básicos de astronomía i va realitzar la seva primera sèrie de televisió, Arròs covat que va emètre’s pel canal 33 i que va obtenir un Premi Ondas l’any 2010. Aquell mateix any va editar un llibre en castellà amb el guió de la sèrie i va començar a col·laborar al diari ARA.

