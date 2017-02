La creativitat de Jorge Wagensberg obre els “Talleres islados”

Talleres islados inicia la seva setena edició i desplega un programa molt ampli, amb escriptors i autors d’àmbits tan diversos com l’estètica, la fotografia de guerra, la ciència o la filosofia. Aquestes estades, consolidades com una de les apostes culturals de referència a Menorca, proposen una residència de 3 o 4 dies en una casa de camp, on un grup màxim de 16 persones conviu amb l’autor escollit i assisteix in situ a les seves sessions. És una manera d’entendre el coneixement inspirat en l’acadèmia grega i en una visió humanista del món.

Obre aquesta temporada el físic i divulgador Jorge Wagensberg amb un taller sobre el seu propi llibre Teoría de la creatividad. Eclosión, gloria y miseria de las ideas (Tusquets, 2017), dirigit a artistes, mestres, filòsofs, científics, creadors i a totes les persones a qui agrada pensar de manera senzilla i fàcil sobre temes d’alt voltatge. De fet, Wagensberg és un defensor de les grans idees sorgides en l’entorn quotidià, aquelles que neixen lligades a la vida i a la supervivència.

La setena temporada de Talleres islados es completa amb el seminari del paleontòleg Juan Luís Arsuaga, que repassarà la història de la humanitat seguint el seu rastre en l’evolució del cos humà; de Bernardo Souvirón, filòleg, amb qui es visitaran els clàssics de la literatura grega i romana i els valors que han arribat fins avui; de Victoria Cirlot que proposa un recorregut per les imatges místiques i visionàries de l’Edat Mitjana; de Gustavo Martín Garzo i les fascinants històries bíbliques des del punt de vista literari i, ja situant el passat molt més a prop, Marta Sanz, farà una immersió en el segle XIX per explicar les claus dels grans clàssics de la novel.la negra.

Altres autors situen les seves aportacions en el present, amb temàtiques atemporals. Aquest és el cas de Gervasio Sánchez, fotògraf de guerra, que presentarà els seus treballs en les zones de conflicte bèl·lic i la seva honesta manera d’entendre el compromís periodístic; de Xavier Antich, filòsof, que es planteja què vol dir mirar fotografia; de Marina Garcés, filòsofa “de guerrilla” que es pregunta què ens impulsa a obeir quan podríem no fer-ho. I en l’àmbit literari, Elvira Lindo, proposa dialogar entorn de la malenconia i l’humor en la literatura, Bernardo Atxaga, entorn de “qüestions pràctiques i una mica de poesia” i José Ovejero, obre l’escletxa del futur i es demana si la literatura el pot transformar.

Talleres islados començà a caminar el setembre del 2010 i han portat a l’illa més de 40 autors i uns 500 assistents.

