La Comunitat de Múrcia inverteix 15 milions en el Pla d’Impuls a la Cultura

La Comunitat posa en marxa el Pla d’Impuls a la Cultura amb unes quaranta mesures que “convertiran la cultura a motor de creixement i progrés de la nostra Regió”, segons ha assenyalat la consellera de Cultura, Noelia Arroyo, en la presentació d’aquest projecte estratègic on va explicar que “el pla vertebrarà la política cultural del Govern durant els anys vinents, ja que només tenint les idees clares, coneixent les necessitats del sector i fixant objectius clars es pot definir un full de ruta eficaç que ens conduirà a una cultura més sòlida per a la Regió”.

La inversió d’aquest any és de 15 milions d’euros “per impulsar les indústries culturals i la recuperació del patrimoni i que farà que no es perdi ni una sola bona idea per falta de suport” gràcies a aquest pla que parteix de la certesa que “la cultura és un dret fonamental, que és imprescindible per al desenvolupament de la societat, com a element generador d’ocupació, noves oportunitats i riquesa, i que és també la nostra millor carta de presentació”, ha declarat.

Arroyo es va reunir avui amb professionals de la cultura i empresaris per presentar aquest projecte que ha definit com a “imprescindible per a una Regió que s’ha demostrat que és una terra fèrtil per conrear el talent”, i ha recordat que “tots som cultura perquè la cultura és responsabilitat de tots”. “Volem cultura tot l’any, volem cultura en tots els espais i volem que la cultura sigui la millor inversió. Fem cultura de la cultura i continuem recuperant el nostre patrimoni”, ha afirmat.

Objectius

Des de la conselleria i en coordinació amb els professionals de la cultura i els ciutadans “hem treballat en aquest pla estratègic que ara comença a caminar, que anirà creixent i amb el qual perseguim els objectius de potenciar les indústries culturals i construir una cultura més participativa, així com fomentar la col·laboració publicoprivada i contribuir al fet que la Regió tingui una oferta cultural permanent, estable i de qualitat”.

“Afavorir a través d’incentius a la inversió i propiciar la demanda i el consum de cultura, l’obertura de les nostres infraestructures i atreure fons d’Europa, unint-nos així mateix a la iniciativa d’Europa Creativa”, són altres de les finalitats que, segons Arroyo, persegueix el Pla d’Impuls a la Cultura en el qual es duen treballant diversos mesos des de la conselleria.

Tractant d’escoltar al nombre més gran de persones vinculades al món de la cultura (treballadors, empresaris, tècnics, gestors) s’han celebrat taules i reunions de treball en què han participat unes 50 persones i que han servit per analitzar la situació que viu la regió i aportar noves idees sobre les quals s’han estructurat els principals eixos.

Tal com va recordar també la titular de Cultura, “els ciutadans han tingut un important paper participant en la consulta pública dissenyada des del Govern i en la qual es van decantar massivament per la necessitat que tota la societat col·labori de manera conjunta en el desenvolupament de la cultura”. “Hem escoltat els professionals i els ciutadans i hem decidit amb ells les inversions que realitzarem en cultura”, va afirmar.

