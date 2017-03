La col·lectiva “Atelier Solar II”, a Espacio Trapézio

Per segon any consecutiu l’Espacio Trapézio acull l’exposició dels últims treballs desenvolupats pels artistes al llarg de tot l’any a l’Atelier Solar. Sota el nom d’Atelier Solar II, es mostren públicament alguns dels resultats d’aquest any de creació, amb tota la diversitat de treballs que han sorgit durant el procés i també amb les possibles concomitàncies que es poden derivar de l’ús compartit d’un mateix espai físic i formatiu.

S’hi troben els resultats de les investigacions artístiques d’Isabel Álvarez, Magda Arnaud, Palmira G. Q., Johanna Hincapié, Federico Miró, Laura Navarro, Rocío M. Gorbe, Víctor Ripoll, Carlos Romà, Marcel Sánchez Manzano, Diana Velasquez i Laura Tejedor. Atelier Solar II recull des de les exploracions del subconscient creatiu i els paisatges mentals fins a les reflexions entorn a diverses problemàtiques contemporànies com són les relacions humanes i la gestió de la intimitat en l’època post-internet, passant per desenvolupaments tècnics i plàstics al voltant de la pintura.

Atelier Solar és un espai de treball i aprenentatge compartit on diversos artistes desenvolupen els seus projectes personals, seguint la filosofia d’aprendre fent junts. Sota la direcció de l’artista i comissari Daniel Silvo, els artistes que integren Atelier Solar reben i comparteixen sessions crítiques periòdiques, assessorament per als seus projectes, tallers i visites d’altres professionals del sector, entre altres activitats de suport i complement a la seva creació.

Atelier Solar II obre les portes el 8 d’abril a les 12 del migdia a l’Espacio Trapézio (c/ Augusto Figueroa, 24) de Madrid. L’exposició col·lectiva es pot veure fins al 31 de maig.

A la imatge, detall de l’obra de l’artista participant, Isabel Álvarez.

