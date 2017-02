La Col·leccio Lluís Benejam a la Biblioteca Fages de Climent

“La meva afició -escriu Lluís Benejam– al col·leccionisme s’inicia a finals dels anys 60, quan començo a interessar-me pels programes de mà de les projeccions cinematogràfiques, un material que aniré aplegant fins que a principis dels anys 80 deixa de donar-se en assistir a les projeccions, moment en què em trobo que per completar informació em falta material.

Va ser llavors quan vaig contactar amb diferents empresaris de cinema per tal d’aconseguir que em facilitessin el material necessari per completar la col·lecció. I estic agraït a molts d’ells, ja que em van proporcionar el material que necessitava i, a més, em van fer descobrir un món que desconeixia: l’arxiu dels cinemes, sales plenes de cartells, guies, cartelleres…

Als anys 90 comencen a funcionar els multisales i molts cinemes antics van tancant per la impossibilitat de poder-hi competir. Això comporta que el destí de bona part del material aplegat pels cinemes convencionals sigui el de la deixalleria. El fet de considerar necessària la salvaguarda d’aquest material va ser el que em va a motivar a iniciar un arxiu de cinema.

L’any 1982 exposo per primera vegada part del fons de la meva col·lecció a la sala d’actes de la Biblioteca de la Caixa de Pensions de Figueres i el 1995, amb motiu de la celebració del centenari del cinema, el Cercle de Belles Arts de Sabadell, realitza una exposició que posteriorment itinerarà per diverses poblacions de Catalunya.

Amb els anys, he anat ampliant l’arxiu amb discs i llibres, alguns dels quals es poden veure en aquesta exposició a la Biblioteca de Figueres.

Des de fa uns anys, dedico el meu temps lliure a posar ordre als cartells, programes de mà, guies, fotocroms, llibres, discs, CDs… en definitiva, a tot el material que conservo en relació a les pel·lícules que han estat emeses al nostre país des del 1900 fins a l’actualitat, informació que s’ha utilitzat en publicacions com ara el catàleg dedicat al cinema espanyol per l’Institut Jean Vigo de Perpinyà (Perpinyà, 2000); el catàleg de l’exposició a Berlín sobre pel·lícules rodades a la Costa Brava (Girona, 2005); el catàleg del 50 aniversari de Filmax (Barcelona, 2005); el llibre “Els malsons dels nostres avis” de Sebastià Roig (Figueres, 2006); el llibre “Costa Brava plató de cinema” de Lluís Molinas (Girona, 2009), el catàleg “Filmar el exilio desde Francia” editat per l’Instituto Cervantes (Madrid, 2012); o el llibre d’Àngel Miquel, “Crónica de un encuentro. El cine mexicano en España ( 1933-1948)” (UNAM, México, 2016)”.

L’exposició es pot visitar del 20 de febrer al 18 de març del 2017.