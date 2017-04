La Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo s’acomiada amb éxit de públic

El Centre del Carme Cultura Contemporània, c/Museu, 2 de València, clausura el 23 d’abril l’exposició Discursos premeditats. Col·lecció Fundació Caja Mediterráneo amb més de 30.000 visites en dos mesos.

L’exposició reuneix més de 400 peces, obra de 70 artistes que completen de manera imprescindible una lectura transversal de l’art espanyol de l’últim quart de segle XX i de la primera dècada del XXI, amb noms destacats com Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Cristina Iglesias, Daniel Canogar, Cabello Carceller, Joan Fontcuberta, Carlos León, Rogelio López Cuenca, Antoni Abad, Esther Ferrer, Antoni Muntadas o José María Sicilia.

La mostra, que obria les seves portes el passat 17 de febrer i que ha ocupat 3.000 metres quadrats, ha servit per inaugurar la nova etapa del Centre del Carme com a centre de cultura contemporània. Segons el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, “l’exposició Discursos premeditats ens ha permès mostrar la públic l’important fons artístic adquirit per la Fundació Caja Mediterráneo al llarg de deu anys amb un gran coneixement de la realitat artística”.

Per la seva banda, el president de la Fundació Caixa Mediterrani, Luis Boyer, ha afirmat que “per a la nostra entitat l’exposició ‘Discursos premeditats’ ha representat una fita molt important, perquè per primera vegada es presentava fora d’Alacant i d’una manera global la nostra col·lecció d’Art Contemporani “. Així mateix, Boyer ha afegit que “estem molt agraïts a la Conselleria de Cultura i al Consorci de Museus, amb el seu director al capdavant, tant per la seva confiança en la nostra Col·lecció com per la seva gran treball, que ha fet possible que més de 30.000 persones hagin vist aquesta magnífica exposició “.

Per apropar la mostra al públic el Consorci de Museus ha organitzat diferents activitats: a més de visites guiades, s’han ofert quatre taules rodones i una conferència a càrrec de la comissària, Rosa Castells. Entre elles destaquen les trobades entre crítics i artistes per discutir sobre la realitat de l’art espanyol actual, als quals han assistit els artistes Ignasi Aballí, Eulàlia Valldosera, Manu Muniategui, Joan Fontcuberta, Javier Peñafiel, Pep Agut i Nico Munuera i els crítics Núria Enguita, Enric Mira, Ester Alba, Ricard Silvestre i Chus Tudelilla.

A la imatge, vista de la mostra.

Etiquetes: Centre del Carme Cultura Contemporània