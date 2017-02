La col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació Coca-Cola, per primera vegada a Màlaga

annaïs miró

Del 16 de febrer al 23 de febrer de 2017, l’espai ArsMálaga del Palau Episcopal de Màlaga, a Plaça Obispo número 6 hi aterra l’exposició Anticipándonos al futuro, una mostra que inclou una selecció d’obres de diverses disciplines i llenguatges com ara la pintura, el vídeo, la fotografia, l’escultura, el dibuix i la instal·lació. Aquestes obres provenen del fons de la Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació Coca-Cola, que ha cedit 50 obres d’artistes clau en el desenvolupament de noves tendències i formes d’expressió artística. Artistes espanyols i portuguesos exposen plegats el millor de la seva producció artística. L’exposició pretén mostrar la varietat de llenguatges artístics i potenciar el diàleg enriquidor amb l’espectador i la reflexió sobre el futur que se’n deriva. Comissariada per Lorena Martínez de Corral, la mostra reuneix obres d’artistes clau entre els quals es troben Daniel Canogar, Dora García, Miki Leal, Joan Uslé, Pablo Genovés, Dionisio González i dues obres del malagueny Rogelio López Cuenca. La Fundació Coca-Cola va assumir l’any 1993 el compromís de promocionar les arts plàstiques, creant la seva pròpia col·lecció d’art contemporani espanyol. La Col·lecció D’Art de la Fundació té els seus orígens als anys 90. És un projecte obert que planteja un diàleg continu amb l’art dels nostres dies i es fa còmplice de la constant expansió de la creació contemporània.

Etiquetes: Fundació Coca-Cola · Màlaga · Palau Episcopal