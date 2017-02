La Col·lecció Bassat presenta noves adquisicions i un cotxe pintat per Guinovart

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, format per l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Privada Carmen & Lluís Bassat, estrena la temporada expositiva 2017 a la Nau Gaudí amb la Segona mostra dedicada als anys 80 del segle XX, que porta per títol Col·lecció Bassat Art Contemporani de Catalunya 1980-1989 (II). L’exposició reuneix 95 obres entre pintures i escultures de 32 artistes representatius d’aquest període als fons de la Col·lecció Bassat. Entre les obres destaca un conjunt important de l’artista Ràfols-Casamada i de Tom Carr però molt especialment, la presentació d’artistes gairebé inèdits com el francès Jean Budz o el barceloní Francesc Subarroca; u obres mai exposades abans de Laura Iniesta, Ricard Jordà o Robert Llimós, entre d’altres, així com un original dibuix de Keith Haring. També es presentaran al públic 29 obres recentment adquirides i “Naturaleza Veloz”, el Ford Fiesta intervingut per Josep Guinovart a finals de la dècada del 80 per a la campanya de llançament als concessionaris de la marca de tota Espanya.

A la imatge, Guinovart i el cotxe.