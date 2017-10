La Col·lecció Bassat d’Art Contemporani surt de viatge

La Col·lecció Bassat d’Art Contemporani surt de la Nau Gaudí de Mataró, primer edifici construït per l’arquitecte Antoni Gaudí i seu de les seves exposicions temporals, per portar més d’un centenar d’obres del seu fons al centre d’exposicions El Lienzo Norte d’Àvila, des del 13 d’octubre fins al 7 de gener de 2018.

La mostra, comissariada per la Núria Poch, permetrà veure per primera vegada fons de la Col·lecció que no han sigut mai exposats abans així com el conjunt d’obres més contemporànies, amb peces d’artistes internacionals com Miquel Barceló, Antonio Saura o Manolo Valdés al costat d’obres d’artistes de Mataró, com Pere Mártir Brasó, Josep M. Codina, Rosa Codina-Esteve, Ricard Jordà, Jordi Prat Pons, Perecoll, Joan Serra y Josep Serra. També hi hauran obres de Sergi Aguilar, Andreu Alfaro, Joaquim Chancho, Miguel Conde o Enric Ansesa.

Són 88 pintures i 27 escultures d’un total de 41 artistes, entre els quals Faustino Aizcorbe, Cristina Almodóvar, Lluís Barba, Manuel Blázquez, Pep Carrió, Xaro Castillo, Fernando Daza, Ramon Enrich –el més representat, amb 16 obres- Alfonso Fraile, Gabriel, Pep Guerrero, Laura Iniesta, Dusa Jesih, Gerard Mas, Joan Pere Massana, Ruth Morán, Aurèlia Muñoz, Iñaki Ormaechea, José Luis Pascual, Enric Pladevall, Gino Rubert, i Samuel Salcedo. Totes les obres han sigut realitzades entre els anys de 1971 i 2017.

Entre el conjunt d’obres exposades, cal destacar les 4 menines dels artistes Faustino Aizcorbe, Ricard Jordà, Manolo Valdés, i José Luis Pascual, en diferents interpretacions del mateix personatge.

Segons el col.leccionista Lluis Bassat “aquesta és doncs l’exposició més contemporània de la Col.lecció Bassat i em complau especialment que es realitzi a Àvila, on la història es dóna la mà amb la modernitat”. L’exposició coincideix amb la inauguració de les celebracions de l’any jubilar teresià, que s’inicien també el 13 d’octubre. José Luis Rivas, alcalde d’Àvila, ha manifestat que “Àvila i Mataró comparteixen amb il.lusió, durant les properes setmanes, aquesta magnífica i preciosa finestra oberta al món de l’art que ens permetrà somniar i viatjar a les tendències més importants de l’ expressió artística contemporània”, mentre que David Bote, alcalde de Mataró, ha comentat que “des del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, exemple de col.laboració públic-privada, volem seguir donant sentit a la nostra feina i objectius com són l’exhibició i la interpretació educativa de l’art contemporani” i ha afegit que “Mataró està especialment ilusionada en poder compartir amb la ciutat d’Àvila un espai de llibertat individual com es l’art”.

Abans de la inauguració d’Àvila, els fons de la Col·lecció Bassat havien estat exposats, a més de a la Nau Gaudí, al Centre d’Art d’Alcobendas a Madrid, el 2015, i a la Galeria Nacional de Bulgaria, a Sofia el 2016. I a Catalunya: a Can Palauet, també a Mataró; al Palau de l’Abadia a Sant Joan de les Abadesses; i amb motiu d’una monogràfica dAlbert Ràfols-Casamada, a la sala d’exposicions de l’antic Ajuntament de Calella. També a la Tecla Sala de l’Hospitalet de Llobregat, es va presentar l’any passat Col·lecció Bassat 1940- 1979, que va reunir 200 obres i més de 50 escultures en la selecció d’obres més gran mai exposada fora de la Nau Gaudí de Mataró.

A la imatge, Antonio Saura, “Retrat imaginari de Felip II no 2/90″, oli sobre tela, , 130,5 x 97,5 cm, 1990.

Etiquetes: Antonio Saura · Col·lecció Bassat d'Art Contemporani