La celestial novel·la de David G. Torres

David G.Torres, crític i comissari col·laborador de Bonart, presenta la novel·la “Cielo”. L’adaptació d’aquest llibre al teatre es presenta a Mèxic el 20 de juny de 2017.

Warhol, Basquiat, Blondie, Wendy O. Williams i Cicciolina, Marina Abramović, Lynda Benglis, William Burroughs i Keith Haring. Tots defineixen una època de la cultura occidental que, amb certes llicències cronològiques, anomenem els anys vuitanta.

L’aparició de la sida, un còp a la llibertat sexual, el final d’una època caracteritzada per la impossibilitat de dissociar art i vida. Cel és un treball rizomàtic sobre el compromís com a forma d’integritat, un llibre erudit escrit amb el cos. L’agraïment sincer d’un fan cap a aquells artistes que li van canviar la vida per sempre.

«Els anys vuitanta semblen frívols i festius, indecisos. Els vuitanta són l’últim cop de cua d’una utopia que paradoxalment no té horitzó i és pur risc, el de jugar-se la vida en una festa, un concert, un escenari, ballant o ensenyant els pits».

David G. Torres (Barcelona, ​​1967) és crític d’art i comissari d’exposicions. Ha organitzat exposicions al Palais de Tòquio (París), Macro (Roma), Reikjavij Museum (Reikjavij), La Capella (Barcelona), Fundació Joan Miró (Barcelona), Bloomberg Space (Londres) i Iconoscope (Montpeller). L’any passat va ser el comissari de l’exposició PUNK. Els seus rastres en l’art contemporani al Macba de Barcelona, ​​al Centre d’Art Dos de Maig de Madrid i al Artium de Vitòria.

A la imatge, portada de la novel·la “Cielo”.

Etiquetes: David G. Torres