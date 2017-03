La Casa Natal de Picasso ofereix dues exposicions sobre la modernitat espanyola: Al costat de l’aura de Picaso i Art recuperat (1916-1957). Són dos muntatges expositius que es podran visitar del 15 de març a l’11 de juny de 2017 i que ofereixen un ampli panorama de l’art espanyol entre 1916-1957 amb obres de Picasso, Rafael Barradas, José Bores, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Óscar Domínguez, Juan Gris, Maruja Mallo, José Moreno Villa o Antoni Tàpies, entre d’altres

L’exposició Al costat del aura de Picasso, exhibida a la Casa Natal, a la plaça de la Merced 15, mostra a Picasso com a indiscutible mite i referent artístic de la modernitat i reflecteix la profunda petjada que va deixar sobre altres artistes. Tot i la complexitat i diversitat del “art nou, tot remet a Picasso en l’art espanyol del segle XX: assimilar-se a Picasso o dissentir d’ell eren extrems d’una constant polaritat entre els renovadors espanyols. A la nova exposició es veu àmpliament reflectida aquesta dualitat i per això busca establir un diàleg a partir de l’obra sobre paper de Picasso procedent de la Casa Natal, al costat de peces dels fons de ACAC d’altres artistes amb els quals el pintor malagueny va mantenir algun tipus de relació, entesa aquesta com a deute o influència plàstica, o bé des de l’afinitat política, la relació personal en la vida privada, passant per la convivència -coyuntural o perdurable- en determinats ambients artístics i socials. Els artistes presents en aquesta exposició són, a més del propi Pablo Picasso, el també malagueny José Bru Vila, Joan Miró, Salvador Dalí, Julio González, Benjamí Palencia, Óscar Domínguez, Alberto Sánchez, Luis Fernández i Antoni Tàpies.

Art recuperat (1916-1957), a la sala de plaça de la Merced 15, s’articula a través de cinc seccions que permeten apreciar l’evolució de l’art espanyol entre el classicisme noucentista i la ruptura absoluta de l’informalisme. Està composta de pintures, dibuixos i escultures que arriben per primera vegada a Màlaga, recull les poètiques que van introduint i desenvolupant-se en Espanya a principis del segle XX, des del noucentisme fins l’informalisme, passant pel cubisme, surrealisme o els pioners catalans del grup Dau al Set fins a desembocar en l’informalisme. Com assenyala el comissari de l’exposició, Eugenio Carmona: “L’exposició, d’una riquesa extraordinària, permet redescobrir la història de l’art espanyol durant més de quaranta anys i observar l’evolució i continuïtat en la creació dels nostres artistes tot i les adversitats a les que van haver de fer front a aquest període. Aquesta nova exposició desmenteix així la creença que ha imperat durant anys que la Guerra Civil espanyola va provocar una paràlisi en la creació fins als anys 50, època en la qual els informalistes tornen a atrevir-se amb l’art d’avantguarda. Res més lluny de la realitat, segons es desprèn del discurs expositiu que acompanya aquesta mostra carregada d’història “.

A la imatge, fotografia de l’exposició “Al costat del aura de Picasso”.

Etiquetes: Antoni Tàpies · Casa Natal de Picasso · Eduardo Chillida · Juan Gris · Maruja Mallo · Salvador Dalí