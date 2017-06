La Casa Masó presenta una col·lecció creada a la Girona de fa un segle

“Els Masó: artistes i col·leccionistes” és el primer estudi de les obres d’art creades o adquirides per tres generacions de la família Masó. Inclou més de 120 pintures, dibuixos, escultures, i objectes de vidre i ceràmica des del segle XV fins al XX

Rafael Masó va heretar del seu pare i del seu avi l’afició per al col·leccionisme d’art antic i modern, i gràcies a ells avui la Casa Masó és un petit museu d’art català de l’època del Modernisme i el Noucentisme, ple d’objectes carregats d’història. Amb l’exposició “Els Masó: artistes i col·leccionistes”, la Fundació Rafael Masó presenta per primera vegada una selecció de les obres que els Masó van anar adquirint a finals del segle XIX i principis del XX, per mostrar fins a quin punt la presència i contemplació de l’art era un fet essencial en les seves vides i de com van voler llegar aquest valor a les generacions futures. La mostra es podrà veure del 16 de juny (19 h) al 25 de novembre del 2017.

Aquest projecte ha permès estudiar amb detall no només la rellevància i el significat de les pintures, escultures, dibuixos i objectes decoratius de la família Masó sinó que vol explicar què representava la col·lecció en el context cultural i social de la Girona de l’època. Al mateix temps, l’exposició suposa el primer estudi que es fa de l’obra pictòrica de Gaudenci Masó (Santiago de Cuba, 1830 – Girona, 1893) i de Rafael Masó Pagès (Barcelona, 1851 – Girona, 1915), l’avi i el pare de l’arquitecte, respectivament. L’estudi també ha tret a la llum detalls fins ara desconeguts de les vides d’ambdós personatges.

La recerca que ha dut a terme el comissari de l’exposició, el Dr. Ignasi Domènech i Vives, cap de col·leccions dels Museus de Sitges, no s’ha limitat només als fons que es conserven a la pròpia Casa Masó, sinó que l’ha portat a estudiar les obres d’art que Rafael Masó i Esperança Bru van llegar als seus fills, posant al descobert una sorprenent i interessantíssima col·lecció d’art antic i modern, procedent tant de Catalunya com d’altres països. Així doncs, s’hi poden veure més de 120 pintures i escultures d’autors com Eugenio Lucas, Vicente López, Modest Urgell, Laureà Barrau, Joan Brull, Celso Lagar, Mela Muter, Xavier Montsalvatge, Enric Casanovas, Feliu Elias i Martí Gimeno, acompanyades per una interessant mostra de dibuixos d’artistes espanyols i italians dels segles XVII, XVIII i XIX, i objectes decoratius de ceràmica, fusta i vidre dels segles XV al XX, la majoria dels quals s’exposen per primera vegada.

Tal com afirma l’alcaldessa de Girona en el preàmbul del catàleg de l’exposició, “gràcies a aquest treball avui disposem d’una visió molt més completa de la polifacètica figura de Rafael Masó i del seu inesgotable afany per convertir Girona en una ciutat d’art i cultura”.

Visites comentades

El comissari de l’exposició farà dues visites comentades, una el mateix dia de la inauguració i la següent el dia 28 de setembre, després d’una conferència sobre l’exposició a la seu dels Amics del Museu d’Art de Girona (19 h).

L’exposició es complementa amb un catàleg de 176 pàgines, en edició català i anglès.

Etiquetes: Casa Masó de Girona