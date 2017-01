La Casa Encencida presenta “Generació 2017″

La Fundació Montemadrid presenta l’exposició Generació 2017, comissariada per Ignacio Cabrero i sorgida com a resultat de la XVII edició del Certamen de Suport a l’Art Jove Generacions, una convocatòria el principal objectiu és oferir una plataforma, dedicada a l’art actual, per mostrar el treball de creadors emergents i difondre aquestes propostes artístiques entre la crítica especialitzada i el públic general. La mostra es podrà visiatr del 3 de febrer al 16 d’abril del 2017.

Els artistes i projectes premiats en aquesta edició són: Rosana Antolí (Alcoy, 1981), F= P.e / l; Fito Conesa (Cartagena, 1980), Non Unísono; David Crespo (León, 1984), El Juego de la Hiena; June Crespo (Pamplona, 1982), S/H Fuerzas Felices; Diego Delas (Aranda de Duero, 1983), 20000 toneladas de mármol; Carlos Fernández-Pello (Madrid, 1985), Marco de referencia. O tres modelos para la apreciación del discurso como forma; Marian Garrido (Avilés, 1984), Souvenirs of future nostalgia; Blanca Gracia (Madrid, 1989), Acmé en dos variaciones; Rubén Grilo (Lugo, 1981), Noone, Allness; Lorenzo Sandoval (Madrid, 1980), Shadowwriting (Talbot/Baggage).

Ignacio Cabrero, apunta la tendència dels artistes actuals a tractar de escapar-se a altres mons a través del vincle entre la màgia, el joc, la ciència i l’art. Les obres es presenten a través d’instal·lacions escultòriques en què es barregen diferents disciplines com la fotografia, el dibuix, l’escultura, el vídeo o la performance.

El jurat, compost per Tolo Cañellas, comissari independent; Maribel López, directora comercial i de programes comissariats d’ARCOmadrid, i Laurence Sillars, Chief Curator en BALTIC Centre for Contemporary Art (Regne Unit), ha seleccionat els projectes artístics guanyadors dotats amb 10.000 euros cadascun.

