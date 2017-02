La Casa Aymat es converteix en la Fàbrica de creació i formació de Sant Cugat

La història de la Casa Aymat com a motor imprescindible per al desenvolupament econòmic de la ciutat i també com a centre neuràlgic d’un dels corrents artístics més innovadors de la segona meitat del s.XX, l’Escola Catalana del Tapís, fan de la Casa Aymat l’espai idoni per acollir un centre de creació i formació per a arts com l’escultura, el gravat i la ceràmica, entre d’altres, que fins ara es feien a l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat. Amb el canvi d’ubicació a la Casa Aymat, aquests cursos formaran part de l’oferta formativa de la xarxa de Centres Culturals Polivalents i la seva extensió passarà d’anual a trimestral. S’hi afegeixen, amés, cursos específics que tenen a veure amb la tècnica del tapís i la seva tradició.

En una visita a l’equipament, la tinent d’alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, manifesta que “aquest canvi és només un embrió de què volem que passi a la Casa Aymat en un futur. Volem que es recuperi l’efervescència creativa que tenia l’espai i que s’acabi convertint en l’epicentre de noves idees, barreja de projectes i disciplines i seu d’iniciatives col·lectives i culturals innovadores de Sant Cugat”.

La tradició tèxtil del tapís és única a Sant Cugat i es vol donar un nou impuls a aquest patrimoni local singular. La Casa Aymat seguirà acollint l’exposició permanent del Museu del Tapís mentre durin les obres d’adequació de Can Quitèria, que segueixen a bon ritme i que podran acollir tot el que té a veure amb aquesta tradició tèxtil properament.

D’aquesta manera, els equipaments culturals de la ciutat quedaran connectats i redefinits en la promoció de les arts al centre de Sant Cugat. Són la Casa Aymat, fàbrica de creació i formació; el Centre d’Art Maristany, centre de promoció de l’art contemporani més actual; Can Quitèria, centre per a l’estudi, foment i difusió de l’art tèxtil; i el Monestir de Sant Cugat, espai per a l’estudi i difusió del patrimoni cultural local, especial el que té a veure amb el monument.

