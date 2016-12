La BNE va rebre el 2016 donacions valorades en més de 600.000 euros

La Biblioteca Nacional d’Espanya ha incrementat els seus fons amb importants donacions al llarg del 2016, des de cartes de Rosa Chacel i Mathilde Pomès, als arxius personals de Chumy Chúmez i Peridis, part de la biblioteca de Vintila Horia, o estampes de Marià Fortuny Madrazo. La valoració de totes les donacions supera els sis-cents mil euros.

Durant el primer semestre podem destacar, entre molts altres, els 16 toms manuscrits del diari de Jacinto Arxer Busalleu i una col·lecció de cromos, postals, targetes de visita i altres (1.555 peces), la col·lecció de 940 títols de discos de vinil espanyols i estrangers editats entre 1955 i 1991 i nou discos de pissarra editats entre 1920 i 1930, que van pertànyer a Delfín Colomé; un retrat a l’oli de Rafael Rodriguez Albert, pintat per Josep Manaut Viglietti en 1960, un cartell de concert, quatre premis d’interpretació, cinc litografies de Debussy, Wagner, Falla, Beethoven i Schüber), cinc postals en blanc i negre de Beethoven, Ravel, Chopin, Mozart, Haydn i Liszt i 1 placa rodona metàl·lica de Mozart emmarcada; 4 monografies espanyoles antigues, editades entre 1629 i 1792; un retrat de Gabriela Mistral, pintat, l’any 2010, a l’oli / tela i collage per Sofia Gandarias; tres cartes de Rosa Chacel (datades el 5 de desembre de 1959, el 15 d’abril de 1960 i el 12 de desembre de 1960, amb anotacions manuscrites i autògrafes i que sumen un total de catorze fulles), enviades des de Nova York a una de seus millors amigues de Buenos Aires, Esmeralda Almonacid; deu fotografies de representacions teatrals (nou realitzades per l’estudi F. del Riu (1877-1944)) i una realitzada per l’estudi Antonio García Peris, i tres dibuixos preparatoris de figurins de teatre, realitzats a llapis i aquarel·les de color per Manuel Fontanals i Mateu (1893-1972).

Pomès, Chumy Chúmez i Peridis

En el segon semestre, l’arxiu de la paraula del musicòleg i assagista espanyol, Miguel Manzano Alonso, format per 450 enregistraments de camp; mil imatges fotogràfiques realitzades per Manuel Cos Borbolla; el primer lliurament de la correspondència que la poeta francesa Mathilde Pomès va mantenir amb destacats escriptors espanyols, com Vicente Aleixandre, Azorín, Damaso Alonso, o Ramón Gómez de la Serna; la segona donació de l’arxiu personal del músic Felix Ibarrondo: el primer lliurament de l’arxiu personal de Chumy Chúmez, composta per 4.773 dibuixos, 657 articles i altres documents: 1.180 dibuixos originals en paper de l’arxiu de José María Pérez “Peridis”; part de la biblioteca de Vintila Horia, amb 218 monografies estrangeres editades entre 1764 i 1998) i 36 espanyoles (1931-1960); seixanta estampes de Marià Fortuny Madrazo, procedents de la Calcografia Nacional; 1445 partitures (de les que només 292 han estat publicades a Espanya) del músic Miguel Angel Zanetti Sasot; discos de pissarra, discos mare i cintes d’enregistraments, editats entre 1931 i 1958; i part de la biblioteca d’Aurora d’Albornoz, formada per 233 monografies espanyoles i estrangeres, editades entre 1863 i 1989, i 44 exemplars de publicacions seriades (1953-1989).

