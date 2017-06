La Bisbal d’Empordà estrena el programa de visites “Estiu al Terracotta”

El Terracotta Museu de La Bisbal d’Empordà presenta el programa de visites guiades Estiu al Terracotta, que té lloc durant els mesos de juliol i agost. Aquestes visites estan pensades per totes les persones que aprofiten l’estiu per conèixer i apropar-se una mica més a la història i al patrimoni ceràmic de la ciutat, de manera lúdica i distesa.

En aquesta primera edició, Estiu al Terracotta programa tres visites guiades diferents: Per una banda, Descobreix el Terracotta, on els usuaris visitaran els diferents espais i racons del museu per tal d’entendre els motius pels quals la Bisbal d’Empordà es considerada “la capital catalana de la ceràmica”. Aquesta visita es complementarà amb una demostració de torn per part d’un ceramista professional de la Bisbal. El ceramista demostrarà la seva perícia treballant l’argila i transformant-la en objecte. Aquesta visita s’ha programat en català, anglès, francès i castellà.

La segona activitat, Ceràmica, el procés, vol posar èmfasi en el procés d’elaboració d’un atuell de ceràmica: des de l’extracció de la terra fins a la cuita de la peça. En el museu s’explicarà com es duia a terme en el passat i quins eren els passos que havien de dur a terme tots els ceramistes. Finalment, la tercera visita, Tot per un Ral, suposa la part la més dinàmica i més divertida, ja que es tracta d’una visita teatralitzada per tots els públics, on dos personatges singulars, veïns de la Bisbal, substitueixen el guia del museu per explicar la història del propi museu i de la ceràmica bisbalencaConsulteu la web del museu amb el programa per més informació, preus i reserves.

Etiquetes: Museu Terracotta