La Biennal d’Art Contemporani Català al Tinglado 1

De l’11 de maig al 18 de juny el Tinglado 1 del Port de Tarragona acollirà l’exposició de la XX Biennal d’Art Contemporani Català. La inauguració s’ha previst a les 19 h. del dia 11 de maig.

En aquests moments en què la cultura es veu molt afectada per l’actual situació i els artistes joves tenen dificultats per poder mostrar les seves creacions al públic, la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el Port de Tarragona es comprometen amb la Biennal d’Art Contemporani Català, que és una exposició itinerant per Catalunya, i l’acullen, com ja ha fet en altres edicions, mantenint així viva la flama de l’art emergent i participant en aquest fet descentralitzat de l’art més jove.

A la convocatòria pública oberta a tots els joves del país s’hi varen presentar 61 dossiers, d’entre els quals el jurat de selecció ha triat els 7 artistes que conformen l’edició d’enguany, i als quals s’atorga un ajut de 200 € per a la producció d’obra. Les obres escollides són representatives dels diferents corrents de la plàstica que en aquests moments conreen els artistes catalans.

La Biennal és itinerant pel país i un impuls a l’art d’avui, a més d’un toc d’atenció de la creativitat més jove del país, en un moment difícil de fortes retallades culturals, que els nostres artistes pateixen profundament. També és una motivació de la societat vers l’espiritualitat de l’ésser humà, mostrant la diversitat de formes i sensibilitats de joves artistes de diferents procedències, per a crear un món diferent a través de les arts visuals. És el diàleg entre cultures creatives, que avui atrau un turisme cultural a tot el territori català. Catalunya és un país que té un reconegut prestigi internacional mercès el seu art, com ho demostren els artistes que ha donat la plàstica catalana en el segle XX, avui àmpliament reconeguts internacionalment.

Participen en la Biennal, Lluc Baños nascut i amb domicili a Barcelona, Gara Basilio nascuda i amb domicili a l’Hospitalet de Llobregat, Clara Cortés nascuda i amb domicili a Vic, Dani Gasol nascut a Tarragona, viu a Barcelona, Iván Morales nascut a Girona, viu a Barcelona, Àlex Palacín nascut i amb domicili a Barcelona i Xavier Pretel nascut a Barcelona, viu a Argentona.

La Biennal ha evolucionat i s’ha adaptat a les noves tecnologies, de tal manera que tota la seva organització i coordinació s’està fent a través de les xarxes socials.

També es pot consultar a la xarxa a Facebook, Twitter, You tube, Flickr, Vimeo, Issuu…. i a la web http://www.canals-art.com/biennaldart.html

A la imatge, La veritat de tots, la meva i el que queda fora, de Lluc Baños.

