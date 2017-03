La biblioteca personal de Fernando Zóbel es digitalitza

Des de l’1 de març la biblioteca personal de Fernando Zóbel es pot visitar a www.march.es. Una biblioteca que ara s’articula com a llegat i ens endinsa en el ric món intel·lectual i artístic de Fernando Zóbel. La biblioteca de l’artista, donada pel pintor a la Fundació Joan March el 1980, compta amb una col·lecció de pintures i escultures, els seus quaderns de viatge, fotografies, diaris, arxius de premsa, crítica i programes d’exposicions, conforma el llegat de l’artista; un conjunt de documents imprescindibles per al coneixement de la seva obra i l’estudi de l’art abstracte espanyol.

Aquest repositori posa a disposició del públic la biblioteca personal que Fernando Zóbel donar a la Fundació Joan March el 1980. Es tracta d’una biblioteca única de referència d’artista, destacable per la seva varietat, exhaustivitat i universalitat. Entre les seves curiositats, inclou un fons d’art i cal·ligrafia xineses, índies i japoneses i exemplars datats en 1626 i 1768. La col·lecció està posada a disposició d’investigadors i artistes a la Biblioteca de la Fundació Joan March, a Madrid, i al Museu d’Art Abstracte Espanyol, a Conca.

El portal digital “Biblioteca Llegat Fernando Zóbel” permet la visualització a través de www.march.es de part de cadascun dels llibres, la majoria protegits per la llei de propietat intel·lectual. L’usuari trobarà la coberta, la portada, l’índex, i algunes altres imatges d’especial importància; al tractar-se d’una biblioteca d’origen personal, no és estrany trobar llibres signats per Zóbel (431) la signatura es va fent més esquemàtica amb el transcurs del temps; llibres amb ex-libris (233), llibres dedicats (234), llibres anotats (144), llibres amb punts de llibre i traspapeles (217) de tota índole. Tot això s’acompanya de la descripció exhaustiva de cada títol. Aquest portal també conté índexs de volums ordenats per matèria, autor i artista, i per particularitats destacables.

Gràcies a una catalogació exhaustiva començada al gener de 2016, amb abundants notes addicionals, s’ha aconseguit un mapa dels temes, àrees geogràfiques representades, autors, artistes, il·lustradors, editors literaris, fotògrafs i institucions (museus, sales d’exposicions, editorials i impressors) d’aquesta col·lecció de 2.100 títols.

A la imatge, capçalera “Biblioteca Fernando Zóbel”.

