La Biblioteca Francesc Candel presenta “Dic Sec”, 25 anys després

Es va presentar la pintura mural “Dic Sec”, que l’artista Toni Asensio va elaborar fa 25 anys en el marc de la performance “Il·luminats”, al barri de la Marina, encapçalada per Francesc Candel. Ara, l’obra ha tornat a exposar-se, però en aquest cas ho ha fet per quedar-s’hi, definitivament, a la primera planta de la biblioteca Francesc Candel, on es va celebrar l’acte. També es va inaugurar l’exposició “Poemes de llum” on es recullen les obres de l’artista, i que es podrà visitar fins al 28 de febrer. La directora de la biblioteca, Àngels Migueles va introduir l’acte, on els veïns van poder reviure la performance i veure una projecció que detallava la carrera artística de Toni Asensio. L’autor de l’obra va agrair el suport rebut en aquest projecte nascut l’any 1991, i amb el que, llavors, “volia democratitzar i treure l’art dels museus i les galeries per traslladar-lo a la gent del carrer”. D’aquesta manera, l’artista “volia que la gent entengués el que feia apropant el seu art”. L’obra que ara s’exposarà de forma permanent a la biblioteca ha estat conservada durant tots aquests anys en el local de l’Associació d’Artistes de Can Clos. A l’acte, Oriol Granados del Centre d’Estudis Montjuïc va expressar la seva satisfacció “per haver treballat en la recuperació d’aquestes pintures murals, amb les quals es coneix d’una manera antològica tota l’obra d’Asensio“. La inauguració, també va comptar amb la presència del director del projecte “Dic Sec” l’any 1991, Alsono Campillo; i de la regidora del Districte de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, que va parlar de “la biblioteca com a plataforma de cultura local”, i va ressaltar la “centralitat de la cultura” al barri potenciada amb aquesta obra. Per acabar, es va organitzar una taula rodona on els assistents van poder intercanviar opinions amb l’artista, i molts veïns no van dubtar en fer-se una fotografia amb el mural “Dic Sec”.

Etiquetes: Biblioteca Francesc Candel · Dic Sec · Toni Asensio