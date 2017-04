La bellesa suburbial o “En el tiempo” de Carlos Cánovas

El Museo Universidad de Navarra acull l’exposició En el tiempo de Carlos Cánovas, una mostra de diverses sèries fotogràfiques de l’artista relatives a la construcció del paisatge urbà i a la formació d’una experiència vinculada a la creació de la imatge i l’establiment de la seva dimensió estètica i poètica.

Aquesta exposició proposa un recorregut per l’obra de Cánovas, centrant-se en la seva producció en relació amb l’espai urbà, que ha desenvolupat en successives sèries des de principis dels anys vuitanta fins a l’actualitat. El seu interès per les àrees periurbanes i pels límits de les ciutats l’ha portat a explorar diferents zones industrials i residencials, mantenint sempre una visió poètica d’aquests espais. El Museo Universidad de Navarra mostra més d’un centenar de fotografies, moltes d’elles inèdites. La selecció comença amb els seus primers treballs, Extramuros (1982- 1986), desenvolupat al voltant de la ciutat de Pamplona, ​​i Vallès Oriental (1990), a Barcelona, ​​en què documenta alguns aspectes residuals d’una Catalunya entre industrial i rural. A Paisajes sin retorno (1993-94), Cánovas registra el Bilbao industrial en els moments previs a la seva transformació. La seva exploració de les perifèries continua amb Paisaje Anónimo (1994-2006), una selecció d’imatges que recorren diferents ciutats espanyoles. La mostra conclou amb Séptimo cielo (2007-2016), el seu treball per al projecte artístic Tender Puentes impulsat pel Museu.

L’exposició pot veure’s fins a l’1 d’octubre.

