La batalla de Montjuïc de 1641 centra la nova exposició del Castell

annaïs miró

Del 10 de juny al 10 de setembre de 2017, la Sala 19 del pati d’armes de Montjuïc acull l’exposició La batalla de Montjuïc. Defensant la ciutat des del castell. Aquesta exposició, de temàtica històrica, pretén relatar, a mode de novel·la gràfica amb il·lustracions de gran format, el desenvolupament de la batalla i apropar-la al públic visitant. – Les il·lustracions, obra de l’artista Pere Ginard i realitzades a partir de diferents tècniques (fotografia, gravat, dibuix), recreen alguns dels principals escenaris, personatges i moments de la batalla. Les dotze il·lustracions van acompanyades de textos breus a càrrec de l’historiador Dani Cortijo, divulgatius i sòlids des del punt de vista historiogràfic. La batalla és un dels episodis de la Guerra dels Segadors on es van enfrontar les tropes catalanes, amb el suport de la cavalleria francesa, contra les tropes de Felip IV. Es resolgué amb una victòria catalana contundent i la desfeta de les tropes hispàniques, que van haver de fugir fins a Tarragona. L’exposició s’explica, sobretot, a partir de les il·lustracions que l’artista Pere Ginard ha creat per a l’ocasió. Dotze imatges de gran format que recreen fets, personatges i escenaris mitjançant l’ús d’una tècnica molt personal, barreja de gravat, fotografia i dibuix per configurar una proposta original. Les il·lustracions van acompanyades de breus textos explicatius à càrrec de l’historiador Dani Cortijo que, a partir de capítols, estableixen la cronologia dels esdeveniments, des de l’arribada de les tropes castellanes fins a la victòria de les forces que defensaven la ciutat. A la sala 19 del pati d’armes s’inicia el recorregut plàstic a través de dotze il·lustracions on es contextualitza la batalla, des dels abusos dels terços castellans sobre la pagesia fins a la revolta d’aquests últims. També s’explica com les institucions opten per encapçalar la revolta i Pau Claris proclama la Primera República. El recorregut exemplifica, també, al pas d’aliats a enemics per part de França i, per cloure la narració, es mostra el pes d’elements com la descoordinació i la desconfiança a l’hora de perdre al camp de batalla, com en el cas de les tropes reials malgrat tenir un nombre molt més elevat de soldats que els de la resistència.

