La 34a exposició Art Jove estrena la temporada a Pictograma

La plaça de la Muralla Liberal de Castelló completa el seu perfil amb la incombustible sala d’art Pictograma que arranca una nova temporada. Com és habitual en aquest veterà espai coordinat per Ladislau Fuentes, l’exposició Art Jove obre el circuit expositivo amb la 34a edició de la mostra col·lectiva. Els noms que estaran lligats a aquest primer projecte del curs són Pascual Bailón, Joakin Iriarte (Haizegoa), Ramón Manrique, César Padilla, Fuensanta Salas-Pombo i Gemma Elagua. Com a artista invitat figura el ceramista Manolo Sales, que ja va participar en l’edició del 1986. La inauguració de la mostra està previst a les 19 h. del dia 13 d’octubre del 2017. Es podrà visitar fins al 22 de novembre del 2017.

Etiquetes: 34a Exposició Art Jove