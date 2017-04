Kukai Dantza celebra el 80 aniversari del Guernica al Reina Sofia

annaïs miró

El 29 d’abril de 2017, a les 12h. i a les 18h., la companyia de dansa Kukai Dantza commemora el 80 aniversari del Guernica al Museu Reina Sofia de Madrid amb una coreografia creada especialment per a l’ocasió. Coincidint amb el vuitantè aniversari de la creació de Guernica, la mostra Piedad y terror en Picasso. El camino a Guernica i la celebració del Dia Internacional de la Dansa, el Museu Reina Sofía presenta Gernika-Guernica, una peça que la companyia Kukai Dantza ha creat especialment per a aquesta ocasió. La coreografia s’inspira tant en els esdeveniments que van tenir lloc a Gernika l’any 1937 com en la seva representació a l’obra Guernica, i simbolitza amb la seva dansa les flames que assotaren la població basca fa vuitanta anys, escenificant el dolor pels morts d’aquell dia d’abril. L’actuació, gratuïta per al públic, tindrà lloc a la sala 102, que acull l’escultura Igual-paralelo: Guernica-Bengasi, de Richard Serra. La companyia Kukai Danztza, creada l’any 2001 per iniciativa del ballarí i coreògraf Jon Maya, desenvolupa el seu treball a partir de la dansa tradicional basca, realitzant creacions pròpies i col·laboracions amb prestigiosos coreògrafs, fet que els ha portat a aconseguir una important presència internacional.

