Koyama i Ogawa exposen a la Galeria Espai Cavallers

annaïs miró

Del 5 de maig al 5 de juny de 2017, la Galeria Espai Cavallers, al carrer Cavallers 31-33, de Lleida, presenta l’exposició Interiors exteriors de Keiko Ogawa i Shigeyoshi Koyama. En aquesta exposició es vol mostrar l’obra de’n Keiko Ogawa i d’en Shigeyoshi Koyama, ambdós artistes formats, a nivell artístic, al Japó. En el seus treball s’observa una clara tradició oriental, així com en la seva manera tractar les temàtiques i colors. En Shigeyoshi Koyama li interessa plasmar espais exteriors i paisatges que solen ser del seu entorn més proper on quasi mai s’hi pot apreciar figures, en contraposició a la Keiko Ogwa li interessa treballar aspectes de la seva quotidianitat més propera: persones, espais interiors, animals, entre d’altres. La relació que s’estableix entre les obres d’aquests dos artistes tant pel que fa a les seves tècniques, llum, pinzellades, colors, així com per al joc de les temàtiques, exterior-interior, fa que en aquesta exposició s’assoleixi una riquesa de diàleg a través de l’observació de les obres per part dels espectadors. En Koyama considera que Orient i Occident són dos extrems que no es confronten sinó que cohabiten en silenci. Li agrada molt el paisatge i és manté fidel a aquest tema. Pinta una llum del Sol que no existeix i que sol ser la de l’última hora del dia per això el color que domina la seva obra és el gris. No pot pintar un blau fort, ja que no li surt encara que sigui el blau del Mediterrani. Així, els seus olis ens mostren paisatges nus, roques exagerades i una llum tamisada i s’han convertit en una imatge característica en la seva obra de manera que els espectadores aviat identifiquen que es tracta d’una obra d’en Koyama. La Keiko Ogawa, tot i que en els seus inicis el seu treball tendia cap a l’abstracció amb una gama cromàtica molt intensa, quan es traslladà a Barcelona l’any 2005, i a través de la influència d’alguns pintors realistes d’aquesta ciutat, el seu estil evolucionà cap a la figuració, amb uns colors més naturals. Actualment la seva pintura plasma persones, animals i objectes en la seva quotidianitat, escenes de l’entorn més proper de l’artista, des d’objectes que apareixen a les natures mortes fins a personatges retratats davant de casa seva. És a dir, Ogawa s’emmarca dins d’un realisme intimista. A través de la pintura, Ogawa descobreix nous colors, matisos i una visió més profunda de la llum. El seu objectiu és retratar l’univers humà que l’envolta, amb els seus components expressius, psicològics i de relació entre artista i objecte o personatge.

Etiquetes: Galeria Espai Cavallers · Keiko Ogawa · Shigeyoshi Koyama