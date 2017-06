Kim Castells dona un fons fotogràfic al Terracotta Museu

annaïs miró

El fotògraf Kim Castells fa una donació d’un important fons de més de 1.600 imatges al Terracotta Museu de Ceràmica de la Bisbal, al carrer Sis d’Octubre, 99. Es tracta d’un material d’un alt valor patrimonial i documental que es va elaborar per tal d’il·lustrar els llibres La Terrissa Catalana (1985) i El llibre dels Càntirs (1989), dues publicacions de l’Editorial Terra Nostra, i amb textos de l’especialista en història de la ceràmica Emili Sempere. Del fons que es dona al museu en destaquen més de 1.400 negatius de diferents formats. Tot el material ha estat dipositat a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà, el qual en garantirà la seva preservació i divulgació. El fons serà inventariat i digitalitzat progressivament per tal de que pugui ser utilitzat pel museu i per tots aquells investigadors i estudiosos de la terrissa catalana. Kim Castells es va iniciar en la fotografia l’any 1978 i va publicar el seu primer llibre el 1981. Des d’aleshores i fins a l’actualitat, ha publicat més de noranta llibres. En la seva llarga carrera professional ha tingut el plaer de col·laborar en les obres d’autors literaris de primer nivell com són Josep Pla, Josep Maria de Sagarra, Lluís Racionero, Màrius Carol, Lluís Permanyer, Carme Riera, Baltasar Porcel, Miquel de Palol, José Antonio Labordeta, Miquel Desclot, Joan Bellmunt, Carlos Duarte i Raimon Panikkar, entre altres.

Etiquetes: Kim Castells · Terracotta Museu · terrissa