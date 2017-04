Ketty La Rocca i “Àfrica 815″, noves exposicions a La Virreina

natàlia lloreta

La Virreina Centre de la Imatge inaugura dues noves exposicions: Àfrica 815, paradís perdut de Pilar Monsell i Le mie parole de Ketty La Rocca

Per una banda, l’exposició Àfrica 815, paradís perdut mostra la pel·lícula homònima de l’artista Pilar Monsell (Còrdova, 1979). Monsell parteix de l’arxiu fotogràfic i de les memòries escrites pel seu pare al voltant de l’experiència del servei militar a la colònia espanyola del Sàhara l’any 1964. Es tracta d’un film a mig camí entre el diari audiovisual, el cinema introspectiu i el documental polític. L’exposició presenta aquest film juntament amb els quaderns de rodatge i els materials documentals que el van desencadenar.

Per altra banda, Le mie parole de l’artista italiana Ketty La Rocca, reuneix per primera vegada el conjunt del seu treball a l’estat espanyol. Malgrat la seva brevetat, la trajectòria de Ketty La Rocca (La Spezia, 1938 – Florència, 1976) és un exemple paradigmàtic de com es van desenvolupar algunes de les pràctiques experimentals més contundents dels anys seixanta i setanta en l’àmbit europeu. Pionera en el territori de la poesia visual i integrant del mític Gruppo 70, les seves obres exploren la performance, el collage i el videoart. Cada dimarts es fa una visita guiada a les 6 de la tarda.

Ambdues exposicions es poden veure des del 8 d’abril fins al 18 de juny. L’entrada és gratuïta.

Etiquetes: Gruppo 70 · Ketty La Rocca · La Virreina · Pilar Monsell