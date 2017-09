Keila Alaver, nova artista en residència a Addaya Centre d’Art Contemporani

Addaya Centre d’Art Contemporani, carrer Alexandre Rosselló 10 d’Alaró, acull durant el mes de setembre de 2017 la nova artista en residència Keila Alaver (Paraná, Brasil, 1970).

Formada en Arts Plàstiques per la Fundació Armando Alvares Penteado (FAAP) de São Paulo, la seva producció artística inicial, des de finals dels anys 1990 fins a la meitat dels anys 2000, contemplava pintura, fotografia i escultura ─creant objectes que incorporaven fotografia i altres materials, com el cuir. Després, va passar a produir escultures articulant fotografia i fusta en construccions que es projecten a l’espai com a elements tridimensionals. A partir de la segona meitat dels anys 2000, la seva producció comença a apuntar cap a dues vessants: una constituïda per instal·lacions amb objectes extrets d’allò quotidià, alterats per l’artista i presentats en conjunt en un espai específic; i l’altra de sèries de treballs individuals que imprimeixen als objectes domèstics una perspectiva geomètrica, alterant les seves funcions i formes originals.

Com a principals temes de la seva obra podem destacar la presència de la figura humana inserida en contextos socials i arquitectònics, el tractament de la imatge com a objecte tridimensional, la geometria present en els objectes quotidians i una valorització de les formes i característiques materials dels objectes domèstics banals produïts a gran escala.

A la imatge, Keila Alaver, “Roupa quadro (vestido azul)”, 2015.

Etiquetes: Addaya Centre d'Art Contemporani · Keila Alaver