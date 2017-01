“Kairo”, joies de Gàmbia a ArtSana i Tribu

ArteSana i Tribu del Passeig Marimon Asprer, 3 de la Bisbal d’Empordà presenta una exclusiva col·lecció de joies que és una veritable explosió de color, expressiu i divertit! Cada peça se centra en les petjades dels tèxtils d’Àfrica occidental, que es van recuperar d’un sastre a Gàmbia. Les seves restes figuren ara en aquests collarets vibrants, braçalets i arracades. L’ús d’un Kairo no només és bo pel comprador, sinó també per un altra persona. Per cada joia venuda, 10 € és destinaran per la causa dels drets humans a Gàmbia.

Etiquetes: Artesana i Tribu