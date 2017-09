“Julie Mehretu. Una història universal de tot i res” al Centre Botín

El Centre Botín de Santander presenta, del 12 d’octubre de 2017 al 28 gener de 2018, l’exposició Julie Mehretu. Una història universal de tot i res. La mostra reuneix una selecció de prop de 30 pintures i 60 dibuixos, corresponents tots ells a moments destacats de la trajectòria de l’artista, en una de les exposicions més completes que s’han realitzat sobre la seva obra a Europa.

Nascuda a Etiòpia el 1970, Mehretu es va donar a conèixer a finals dels noranta en l’escena artística novaiorquesa amb un llenguatge artístic molt personal. Amb tècniques com el dibuix, la tinta i l’acrílic, Julie Mehretu combina línies geomètriques, dibuixos arquitectònics i projeccions urbanes amb capes de color i altres elements més personals, pinzellades i gestos gairebé cal·ligràfics. En un joc complex entre la precisió i el caos, les formes interactuen en el llenç prenent de vegades forma de remolí, de corrents o de peces que esclaten en l’aire, com a resultat d’una explosió, d’un col·lapse que tracta d’aconseguir l’espectador.

Cada superfície està minuciosament treballada per l’artista. Capes, traços, pinzellades i marques es superposen unes a les altres, i de vegades són esborrades i difuminades per ella mateixa, que deixa voluntàriament aquest rastre de moviment i interacció en el llenç. Són peces que suggereixen de vegades la multitud, l’agitació contemporània, l’energia d’un món en constant moviment, evocant esdeveniments actuals o històrics, ciutats o civilitzacions que desapareixen, dinàmiques geopolítiques, moments de fragilitat i canvi.

En paraules de l’artista, “mapes d’històries sense localització”. Benjamin Weil, director artístic del, destaca precisament el compromís social de Julie Mehretu en la seva obra, la seva voluntat d’abastar el temps i la història, així com la seva reflexió sobre l’ordre social, els símbols de poder i el pensament polític. “La selecció de pintures que integra Julie Mehretu. Una història universal de tot i res resulta especialment significativa per ser representativa del període posterior a l’11-S, un període en què la guerra i el seu espectacle s’han tornat un succés quotidià i en el qual la violència, el racisme i els crims contra la humanitat a penes provoquen un feble so d’alerta en el radar de l’actualitat.

En el seu seguiment de l’evolució de l’obra de Mehretu al llarg d’aquest temps, aquesta exposició posa així mateix en primer pla una reflexió activa i continuada sobre la pintura com un mitjà que ens parla des del present “. A més, Weil destaca el seu profund agraïment “a Julie per acceptar la invitació de treballar amb el Centre Botín, a Santander, i el Museu d’Art Contemporani de Serralves, a Porto, i presentar així la seva creació artística a un públic cada vegada més gran. Agraïm la seva indestructible esperit de col·laboració i la seva moral, així com la intel·ligència artística que posseeix i que forma part de la seva extraordinària obra. A més, estem encantats d’aquesta col·laboració amb el Museu d’Art Contemporani de Serralves, ja que aquesta mostra suposa la primera exposició de l’artista a Portugal i la més important dedicada a la seva obra a Europa fins a la data”.

