Julian Opie i Joan Fabuel a Bancaixa

Fundació Bancaixa de València presenta el mes de febrer una exposició de l’artista britànic Julian Opie, reconegut internacionalment pel seu estil minimalista i de formes bàsiques, gairebé simbòliques, de la figura humana. El projecte, comissariat pel crític d’art Fernando Castro, realitza una completa retrospectiva del treball dels darrers quinze anys d’Opie amb una selecció d’obres procedents de diferents col·leccions institucionals i privades, que se sumaran a les obres de Fundació Bancaixa. La mostra, que estarà oberta al públic del 28 de febrer al 25 de juny, anirà acompanyada d’activitats complementàries com els tallers d’art específics per a quatre col·lectius: escolars, gent gran, persones amb discapacitat i persones en risc d’exclusió social. L’objectiu és apropar l’art i, en concret, el procés creatiu de Julian Opie a aquests col·lectius.

D’altra banda, i dins de la línia de programació de suport a creadors valencians, la Fundació inaugurarà el dia 16 de febrer l’exposició 14,24. The space between, de l’artista Joan Fabuel (València, 1976). Aquesta mostra està integrada per una selecció de fotografies de mitjà i gran format amb el mar Mediterrani com a protagonista. El projecte s’ha desenvolupat durant vuit anys en què Fabuel ha fotografiat diversos punts de la costa mediterrània peninsular, d’Itàlia i de Grècia, enclavaments geogràfics marcats pels fluxos migratoris i les crisis humanitàries. Els treballs de Fabuel, que ha col·laborat en projectes d’artistes de prestigi internacional com Axel Hütte, Sebastião Salgado o Sooja Kim, s’han exposat ja en ciutats com Madrid, Barcelona, ​​Nova York, Berlín, Roma i Amsterdam, entre d’altres.

A les imatges, a dalt, Hirofumi with staff de Julian Opie i a sota, obra de Joan Fabuel.





