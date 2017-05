Julia Llerena, artista en residència a l’Addaya d’Alaró

Addaya Centre d’Art contemporani d’Alaró, a Mallorca , acull aquest mes de maig una nova artista en residència, l’andalusa Julia Llerena.

Llerena (Sevilla, 1985) planteja la possibilitat d’acotar l’espai infinit per donar-li una falsa aparença habitable. No hi ha horitzó ni referència, el buit absolut dissecciona el lloc on s’originen pensaments i estratègies, és a dir, la possibilitat de ser. Llerena és llicenciada en Belles Arts entre la Universitat de Sevilla, la Universitat de Barcelona i l’Acadèmia de Belles Arts de Florència. En 2014 finalitza el Màster en Recerca en Art i Creació per la Universitat Complutense de Madrid. Aquest 2017 ha estat guardonada amb el Premi Circuits i la Beca Iniciar i ha exposat en les mostres L’Efecte Vora, comissariada per Anna Dot per SAC Sant Andreu Contemporani (Barcelona) i Disrupt, comissariada per Marlon de Azambuja per Rodriguez Gallery (Poznan).

L’any 2016 2016 va formar part de les exposicions col·lectives Què senten, què pensen els artistes andalusos d’ara? en el CAAC Centre Andalús d’Art Contemporani (Sevilla), 3+3 a l’Ambaixada Espanyola de Tòquio. L’any 2015 va ser una de les artistes incloses en l’exposició Buscadores de oro, a l’espai OTR (Madrid). L’any 2014, rep el Premio Injuve i a més és seleccionada per la convocatòria Entreacto per exposar en la Galería Espacio Mínimo (Madrid). També participa al programa Intransit i ATELIER, activitat de treball integrat en el marc de Retroalimentación, comissariat per Tiago d’Abreu Pinto i Francesco Giaveri per a la Sala de Arte Joven de la Comunitat de Madrid.

