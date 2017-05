Juan Naranjo exposa treballs de vídeo dins el programa “Cityscreen” de Loop 2017

Juan Naranjo, Galería de Arte & Documentos (Casanova 136-138) de Barcelona inaugura, el 23 de maig a les 8 del vespre, l’exposició Documents al voltant del cinema i el vídeo, en l’època de l’art conceptual. L’exposició i la projecció formen part del programa cityscreen de Loop 2017.

El vídeo, per la seva immediatesa, pel gran impacte social que va tenir, per la seva estètica i per la seva proximitat, es va convertir en una de les noves matèries artístiques que van utilitzar els artistes conceptuals que van començar a experimentar amb les seves noves possibilitats, van utilitzar el vídeo per documentar les seves accions o per realitzar les seves produccions, al costat de la fotografia i el cinema.

La fascinació social que va despertar la televisió en les dècades de 1960 i 1970 va fer que aquest dispositiu es convertís en un dels temes, en un dels símbols entre els artistes conceptuals, com ho va ser el cotxe o l’avió entre els futuristes o constructivistes. L’exposició mostra alguns d’aquests exemples realitzats en l’època.

La mostra reuneix obra de creadors com Michael Snow, Sthepen Dowsky, Kurt Kren, Iimura Takahiko, Malcon Le Grice, Peter Gidal, Andy Warhol , Jean Luc Godard, Jordi Cerdá, Marcel Pey, Joan Rabascall, Antoni Muntadas, Francesc Abad, Joan Brossa, Esther Ferrer, Eulàlia Grau, Antoni Miralda, Juan Hidalgo, Juan Ugalde.

Durant la inauguració es projecta la pel·lícula Trossos film-video, de 1977, amb direcció i realització de J. Cerdà, J. Mostassa i R. Solà, en què es qüestiona la identitat dels mitjans, en la qual juguen amb el significat-significant a través de la filmació, amb una càmera de super 8, de la programació d’una tarda de dissabte de televisió espanyola.

