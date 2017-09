Juan Muguruza exposa al Castell de Benedormiens

Les sales d’art del Castell de Benedormiens de Castell d’Aro acullen, del 27 de juny al 19 de juliol, una exposició fotogràfica de Juan Muguruza, organitzada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro. La inauguració de la mostra s’ha previst pel 27 de juliol (20 h) amb la presència de l’artista. L’horari de visites, en entrada lliure i gratuïta, s’ha fixat de dimarts a divendres (18-21 h) i els caps de setmana i festius (11-13 h) i (18-21 h).

Aquesta proposta, esdevé la primera mostra de l’estiu al Castell de Benedormiens de Castell d’Aro –en el marc del cicle expositiu de l’any 2015- de la mà de l’autor basc Juan Muguruza que presenta la trilogia Mi Mirar, configurada per les propostes Pells, Río Tinto i Una Grua. L’exposició ofereix una particular visió dels petits detalls d’imatges que amplien els seus horitzons, aportant una nova visió més vital de les particularitats, fent que, fins i tot aquests petits objectes inerts en un principi, comencin a prendre vida.

Simultàniament a la mostra principal, a la planta superior del castell hi ha un espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d’Art, configurat per les obres que han donat els artistes que hi ha exposat durant els darrers 30 anys. També hi ha un segon àmbit on s’hi mostra, de manera estable, el projecte artístic commemoratiu del quinzè aniversari del Museu de la Nina de Castell d’Aro: la personalització que dotze artistes de renom van fer de la figura de la nina tradicional catalana La Pepa, en mesures humanes. També al Parc dels Estanys de Platja d’Aro s’hi pot veure, fins al 26 de juliol (7-21 h), l’exposició a l’aire lliure de 16 escultures de gran format de Jaume Roser, que dóna continuïtat al projecte, iniciat l’any passat, d’estendre els espais expositius al municipi més enllà de Castell d’Aro. El mateix recinte acull, aquest estiu, una segona mostra amb obres de Medina-Campeny (1 d’agost-17 de gener).

El cicle d’exposicions al Castell de Benedormiens continua amb la mostra pictòrica d’Àlvar Suñol · Passat i present 1954-2015 (25 de juliol-23 d’agost), la col·lectiva de pintura del Reial Cercle Artístic de Barcelona (29 d’agost-27 de setembre), i dues mostres simultànies mà de Carles Bros · Impressions de la Xina -pintura- i d’Antonio Rojas -pintura i dibuix- (3 d’octubre-1 de novembre). Abans d’acabar l’any encara s’hi poden veure dues propostes més: Tindaro Calia –pintura- (7-29 de novembre) i diverses exposicions simultànies de caràcter nadalenc (20 de desembre-6 de gener).

Etiquetes: Castell de Benedormiens · Juan Muguruza