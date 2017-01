Juan Correa presenta “Mosaicofresco” a la Galeria Marlborough

Des del 19 de gener fins al 4 de març del 2017, la seu de Marlborough a Barcelona acollirà una exposició del pintor Juan Correa. La mostra reuneix un considerable grup de la seva obra més recent, des del 2014 fins a l’actualitat, de gran varietat de formats i amb el qual ens introduïm en el particular món d’aquest artista, caracteritzat per la seva experimentació amb la matèria pictòrica.

Juan Correa (Madrid, 1959) va rebre la seva formació acadèmica a l’Escola d’Arts i Oficis i a la Universitat de San Fernando de Madrid, on es familiaritzà intel·lectualment amb la Història de l’Art i on assimilà conceptes que en el futur serien rellevants en la seva obra, com la composició, l’equilibri, la força i la matèria.

Des dels seus inicis, l’obra de Juan Correa ha manifestat un intens caràcter arqueològic que rememora la pintura al fresc de l’Antiguitat de Pompeia, Nàpols o Roma. No només pels colors utilitzats sinó també per l’erosió que genera en les seves obres, les quals són construïdes mitjançant oli, pigments purs, fresc, resina o pols de marbre. Juan Bufill senyala aquestes característiques a l’obra de Correa en el text introductori del catàleg: “Però en aquesta alegria cromàtica, afirmada lliurement, també entren en joc els agents temporals i la fragilitat material: les esquerdes, els escantells, la destrucció. És llavors quan es produeix una simultaneïtat de presències i absències, de records i esborraments. I aflora el fet anterior, que estava ocult. El procediment pictòric de Juan Correa consisteix en fer memòria al mateix temps que representa l’oblit”.

En el seu procés de creació, l’artista pinta i seguidament destrueix les teles que prèviament havia donat per finalitzades. D’aquesta manera les depura, les despulla de tot allò que és innecessari. De la mateixa manera que els arqueòlegs descobreixen en cada capa del sòl elements que els ajuden a entendre el passat, l’univers pictòric de Juan Correa està caracteritzat per la superposició de capes que fan referència al passat, tal com observem a Juguetes del tiempo (2014). El pintor juga amb un suggerent ventall de colors on sembla perdre’s la nitidesa dels referents. És llavors quan vola la imaginació de l’espectador i s’endevinen jardins, paisatges i vegetació sota les capes de l’abstracció.

L’obra de Juan Correa també es caracteritza per una experimentació contínua. Des del 2014, l’artista començà a realitzar pintura al fresc de diferents mides. Una variació del seu treball que consisteix en una evolució del suport, així com de la pigmentació i del color, aproximant-se a la pintura al fresc tradicional, però essent pintada de manera moderna, sobre taula i individualment. Entre les obres de gran format trobem Despedidas (2015) o Sin título (2016); de petit format La corriente (2016) o Ventolera (2016), entre d’altres.

Amb una densa i prolífica trajectòria, Juan Correa és un habitual de la galeria Marlborough. Entre les seves exposicions a Madrid, cal destacar “Mosaico de aforismos” (2014) o “Fragmento. Poética. Natura. Tierra” (2011), entre d’altres; i a Barcelona “Superfície acrisolada” (2012) i “Camafeos Interrasile” (2009). En els últims anys, l’obra de Juan Correa ha estat present a la fira ARCO (Madrid) i en l’àmbit internacional a Art Genève, així com a Marlborough Monaco (2011).

La seva obra es pot trobar a nombroses col·leccions i institucions com: Arte Contemporáneo del Museo Municipal (Madrid), Banco de España, Col·lecció Barón Ely de Rothschild, Col·lecció Conde de Floridablanca, Col·lecció Juan Abelló, Col·lecció Telefónica Móviles, Col·lecció Bodegas Marqués de Riscal, Col·lecció TODISA, Fundació Sorigué, Col·lecció Olor Visual, Col·lecció Calcografía Nacional, Real Academia de San Fernando, Col·lecció Guitarrán, o Col·lecció Delfina Studio Trust.

