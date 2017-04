Josep Maria Alaminos exposa a la Galeria Dionís Bennassar

annaïs miró

Del 29 d’abril al 25 de maig de 2017, la Galeria Dionís Bennassar, al carrer Antoni Maura, 11, de Pollença, acull l’exposició Germen de l’artista Josep Maria Alaminos. Josep Maria Alaminos, nascut a Játar (Granada) el 1967, viu i treballa a Alcúdia des de 1972. És llicenciat en Belles Arts per la Facultat de BBAA Alonso Cano de Granada. Ha realitzat estudis de doctorat, i tallers de gravat, escultura i ceràmica a Granada, Mallorca i Anvers (Bèlgica).

Des de la seva primera exposició individual, en 1988, al Palau dels Comtes de Gabia de Granada, a la seva trajectòria artística trobem la concessió de nombrosos premis de pintura, com el Premi Ciutat de Palma el 1995. La any 1996 va ser finalista al Premi Europa en Ostende (Bèlgica), i la seva obra es troba en nombroses col·leccions com la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, la Magyar Papírmüvészeti Társaság de Budapest (Hongria), la Biblioteca Nacional de Madrid, el Museu de Belles Arts d’Anvers (Bèlgica ), Ministeri de la Comunitat de Flandes (Bèlgica), la Fundació Joan Beltran de Campanet (Mallorca) i la Fundació Museu d’Art Contemporani Florencio de la Font de Requena (València), entre d’altres. La seva obra ha estat present en importants exposicions institucionals de caràcter nacional i internacional, com: Europa-Prijs voor Schilderkunst, 1996 (Oostende Bèlgica); Art Primitiu-Art Contemporani, 1997 (Museu Municipal de Beranga, itinerant per Potes i Torrelavega, Cantàbria); Diari de Balears, set pintors per al canvi de segle, 1997 (Casal Solleric, Palma, itinerant per ciutats de Mallorca, Menorca i Eivissa); Giovanne Pittura delle Baleari, 1999 (Galleria Contemporània A. Sangallo, Palazzo di Loreto, Loreto, Itàlia); La Reconquesta del Passat, 2005 (Muralla Bizantina, Cartagena, Múrcia, itinerant per Elx, Girona, Ciutadella, Eivissa i Palma de Mallorca); Cadàver exquisit, 2009 (Ses Voltes, Palma de Mallorca, itinerant per ciutats de Mallorca, Eivissa i Menorca); Viatge al Paradís, 2009, comissariada per Xisco Barceló i Esteva Mas (Hotel White House, Londres, itinerant per Eivissa, Formentera, Menorca i Mallorca); Interpretant Ramon Llull: l’Amic i l’Amat, 2009, organitzada pel Govern Balear (itinerant per Mallorca, Menorca, Eivissa, Berlín, Moscou, Madrid, Atenes i Nicòsia); Illes Sense Fronteres, 2009, comissariada per Susana Mihalic (Berlin Art Center, Berlín, itinerant per Mallorca, Menorca i Eivissa). Ha realitzat exposicions a Almeria, Granada, Tenerife, Sevilla, Cadis, Còrdova, Mallorca, Huelva, Jaén, Budapest (Hongria), Madrid, Cantàbria, Ostende i Aalst (Bèlgica), Strömstad (Suècia), Menorca, Cantàbria, Loreto (Itàlia ), Barcelona, Girona, València, Wingfield (Anglaterra), Múrcia, Bagés (França), Elx (Alacant), la Rioja, Guipúscoa, Nova York i Sacramento (Estats Units), Londres, Berlín, Eivissa, Moscou, Atenes i Nicòsia.

L’eix central del seu treball és l’ésser humà i la recerca de la identitat individual i col·lectiva. En les últimes mostres, les seves obres s’interessen eminentment els conceptes, i parteixen de l’estudi de filòsofs i escriptors que centren el seu pensament en l’individu i la seva relació amb el món. En aquesta exposició, l’artista interpreta passatges del Llibre de les meravelles de Ramon Llull i més concretament del cinquè llibre, dedicat a les plantes. Obres centrades en la relació entre l’home i la natura carregades de contingut simbòlic basculant entre abstracció i figuració.

