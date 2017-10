“Josep Llimona, l’escultor de Catalunya” al MEAM

El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona presenta una exposició antològica sobre “l’escultor de Catalunya”, Josep Llimona (Barcelona, 1863 – Ibídem, 1934). La mostra es podrà visitar fins al de novembre.

El desembre de 2014, el MEAM ja va organitzar una exposició de l’obra de Llimona, amb obres procedents de reserves de museus i col·leccions privades. Des de llavors, la Fundació de les Arts i els Artistes ha realitzat una tasca de recopilació i adquisició d’obres de l’escultor, ampliant així la seva col·lecció.

La present exposició inclou les obres que constitueixen el fons propi del MEAM, amb peces tan destacades com ‘Desconsol’, ‘Vora l´aigua’, ‘Meditació’ o ‘Idil·li’. Fins a un total de 20 peces, entre marbres, bronzes, terracotes i guixos, que conformen, sens dubte, una de les més destacades col·leccions que existeixen de l’escultor català, juntament amb la del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), i la més extensa que existeix, per nombre d’obres.

Completen l’exposició les obres ‘Ramon Berenguer el Vell’, ‘Patge Florentí’, ‘Modèstia’, ‘Joventut’, ‘Mare de Déu amb el nen’ o ‘La Mare’, entre d’altres.

El Museu Europeu d’Art Modern, ubicat al Palau Gomis de Barcelona, exposa el millor art figuratiu contemporani. Pertany a la Fundació de les Arts i els Artistes, entitat que té com a objectiu la promoció i la difusió de l’art figuratiu dels segles XX i XXI. La pretensió del MEAM és trobar un nou llenguatge contemporani que no renegui de la tradició, sinó que sorgeixi d’ella per tal de fer un salt endavant en el nou segle. Cada any, la Fundació organitza el Premi de Pintura i Escultura Figurativa, y amb el projecte “Figurativas en red” obre una nova finestra al món sobre les obres dels artistes figuratius contemporanis.

A la imatge, Desconsol (1903-1907).

Etiquetes: Josep Llimona · MEAM