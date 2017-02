Josep Canals, guardó extraordinari dels Premis Ciutat de Sant Cugat

Cada any en la Gala dels Premis Ciutat de Sant Cugat es lliura també el Premi Extraordinari. De designació directa de l’alcaldessa, el premi vol reconèixer la trajectòria destacada d’algun personatge o col·lectiu de la ciutat per donar valors als seus mèrits i aprofundir en la identitat santcugatenca.

En aquesta edició el Premi Extraordinari serà el galerista i activista cultural Josep Canals. L’alcaldessa reconeix amb aquest guardó la trajectòria professional de Josep Canals en la difusió i promoció de l’art contemporani, la seva reivindicació del territori (més enllà de Barcelona) com a motor creatiu i la seva labor de promotor d’art i artistes a Sant Cugat i arreu.

Josep Canals, una vida de compromís amb l’art

Des de molt jove ha estat implicat en el món cultural de la ciutat. A finals dels anys 60 participa en el món del teatre com a actor aficionat a l’Agrupació de Teatre Independent Maragall. Per aquesta època, també impulsa el “Cinema fòrum” i la “Nova cançó” a la vila vallesana. Junt amb Josep M. Figueres, avui reconegut historiador, crea el primer festival de poesia de Sant Cugat. Aquells anys, connecta estretament amb el món cultural i artístic del país apropant-lo a l’avui ciutat de Sant Cugat, amb col·loquis, xerrades, taules rodones, presentacions….

Són anys d’inquieta activitat dins el món de la ràdio, amb programes d’art i notícies d’actualitat a Ràdio Terrassa, Ràdio Sabadell, Ràdio España de Barcelona, Ràdio Joventut… i també a la premsa escrita com la “Hoja del lunes“, única publicació escrita que sortia els dilluns a la premsa catalana.

Artistes i intel·lectuals de diferents branques culturals i artístiques del país participen en les activitats que promou Josep Canals, algunes de les quals es fan a altres indrets del territori, destacant Gabriel Ferrater, Joaquim Molas, Mossèn Antón Griera, Ramon Barnils, Lina Font, Fernando Gutiérrez, Joan Manuel Serrat, Raimon, Francesc Pi de la Serra, Alberto del Castillo, Santos Torroella, Rafael Manzano, José Vallés Rovira, Maria del Mar Bonet, Lluis Llach, Miquel Porter Moix, Maria Aurèlia Campmany, Frederic Roda, Arnau Puig, Jaume Muxart, Ramon Faraldo, Àngel Marsà, Josep M. Garrut, Miquel Farré… Amb els anys, la relació de Canals amb els intel·lectuals catalans dels anys 60 i fins a l’actualitat segueix sent molt viva i dinàmica.

A partir dels anys 70 i fins avui es desenvolupa sense interrupció i s’intensifica l’activitat de galerista d’en Canals per tot el territori i coneix molta gent del món cultural del país, Rosa Siré, Josep Iglesias del Marquet, Josep M. Cadena, Carles Taché, Daniel Giralt Miracle, Romà Vallès, Josep Guinovart, Modest Cuixart, J.J. Tharrats, M. Assumpció Raventós, Jordi Pujol, Artur Mas, Ferran Marcarell, Lluís Recoder, Joaquim Nadal, Montserrat Tura, Hernández Pijoan, Joaquim Chancho, Vicenç Altaió, Conxita Oliver, Pilar Parcerissas, Marta Pessarrodona….

Fins a l’any 1993, compagina les activitats com artista plàstic, promotor cultural, galerista i pedagog, per centrar-se a partir del 1993 en la tasca de galerista i en el món relacionat amb les galeries i la promoció de l’art.

Actualment és un reconegut impulsor de l’art contemporani al nostre territori, amb la percepció que es té de l’art des de les comarques, una percepció descentralitzada. Sempre s’ha involucrat de manera activa en la promoció i la dinamització del món cultural, tant si és des de la seva galeria com des de la seva funció com a secretari de l’Associació de Galeries (art)catalunya.

Des que va fundar la primera galeria d’art professional a la vila de Sant Cugat l’any 1973, s’ha mantingut fidel als artistes d’art d’avantguarda que van col·laborar en l’Escola Catalana de Tapís de Sant Cugat com: Guinovart, Tàpies, Ràfols-Casamada, Amèlia Riera, Grau Garriga…, així com artistes sorgits a partir dels anys 60, entre els quals cal destacar a J. P. Viladecans, Josep Uclés, Perejaume i Ramon Herreros, a prop de les noves generacions. Tots ells han exposat al seu espai d’art i la tasca d’aquest galerista ha estat important, ja que ha contribuït a situar la ciutat de Sant Cugat entre les ciutats artístiques del país.

Demostrant el seu esperit inquiet, ha creat i dirigeix la Biennal d’Art Contemporani Català des del 1977, referent de l’art jove nascut en democràcia i en la qual hi han participat destacats crítics al llarg dels anys, com a membres del jurat de selecció. Josep Iglesias del Marquet, Imma Julian, Francesc Fonbona, Daniel Argimon, Ricard Planas… A través d’aquesta Biennal, ha donat a conèixer noms destacats d’artistes que avui comencen a ser reconeguts en l’àmbit nacional i internacional, Pep Agut, Ignasi Aballí, Tom Carr, Xavier Grau, Charo Pradas, Susana Solano…

Defensa a ultrança la descentralització de l’art, aposta per les noves tecnologies per a difondre les activitats del país en l’àmbit nacional i internacional. Ha participat en activitats de promoció arreu del territori català, convertint-se en un dels referents del galerisme que es fa a les comarques.

El premi s’entregarà el dia 6 de març a les 19.30 h. Al Teatre-auditori de Sant Cugat.

