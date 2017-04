Josefa Tolrà i Julia Aguilar: dues mèdiums i una exposició

Les Bernardes, la Casa de Cultura del Gironès, acull una exposició singular i inèdita amb la unió de les artistes i mèdiums Josefa Tolrà i Julia Aguilar. Venerades per noms tan heterodoxos com Brossa, Tapies o Cuixart, la catalana Josefa Tolrà (1880-1959) i l’aragonesa Julia Aguilar (1899-1979) uneixen per primera vegades les seves veus artístiques que comparteixen origen en les seves capacitats mediúmiques –el seu art i els seus diaris son dictats des del Més Enllà–.

Sense grandiloqüències, Josefa Tolrà i Julia Aguilar –la bruja de Barbastro– aporten a la creativitat del segle XX una qualitat espiritual i visionària que continua reclamant mirades alternatives per a la Historia de l’Art. Aquesta mostra inèdita és possible gràcies a la investigació feta tant per l’Associació Josefa Tolrà i com pels estudiosos Antonio Buil i Antonio Abarca. Els seus estudis sobre el llegat de la vida i l’obra de dues dones excepcionals que tingueren el valor d’escoltar les veus que els parlaven des del silenci, són la base d’aquesta exposició comissariada per Pilar Bonet.

Altres dos artistes s’exposen a Les Bernardes durant els dos propers mesos: el fotògraf Pablo Solà, que presenta Empire of Dirt, a la Sala Central, i l’escultor i pintor murcià Rafael Fuster, que presenta Le Louvre en dues sales: la 29m2 i Sala Bernardes Photo.

“Continuem treballant dins el cicle del marge contemporani i ara ens arrisquem amb dues mèdiums i també amb la fotografia de Pablo Sola i l’obra de Rafa Fuster”, segons destaca Robert Fàbregas, director de Les Bernardes. Quatre artistes i tres exposicions al voltant de la matèria, l’ombra i l’esperit. En un viatge des del cos físic més sensual fins al treball a partir de l’espiritualitat –i l’espiritisme–, passant per l’estat intermedi entre allò que es toca i allò que no, el món dels reflexos i les ombres.

Les exposicions es poden veure del 7 d’abril fins al 26 de maig.

Etiquetes: Josefa Tolrà · Julia Aguilar · Les Bernardes · Pablo Solà · Rafaer Fuster