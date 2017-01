José Juan Gimeno a Alba Cabrera

El dia 26 de gener a les 20 h. Alba Cabrera del carrer Felix Pizcueta, 20 baixos de València inaugura l’exposició de pintura Amb-Vivències Urbanes proposada per l’artista José Juan Gimeno.

A propòsit de l’exposició, Chele Esteve Senda, doctra en belles Arts ha escrit que “en un món tan convuls com apassionant, la coexistència pacífica i harmoniosa en les ciutats ens remet als espais de con-vivència que proposa José Juan Gimeno (València, 1961) en aquesta exposició. La singularitat marca el límit entre el públic i el privat; desdibuixa la realitat de la quotidianitat en un envit anònim que es resigna a interpretar aquelles curiositats que amaga davant els ulls fascinats de l’espectador. Això no és una ciutat, és la ciutat per on l’artista passeja observant quan la ciutat emmudeix i l’ocàs treu el cap, i espera fins que tot i el tot silencien la seva activitat per deixar la vida solidificada i captar aquest instant. Gimeno, aposta per una somiada quietud on la linealitat del traç ordenat de la tela o suport es juxtaposa i aquest exercici requereix que l’artista s’aguditzi els seus sentits en una recerca on la poètica del que és privat i el lloc de pas marca una simfonia pictòrica”, en les seves paraules”.

Etiquetes: Alba Cabrera · José Juan Gimeno