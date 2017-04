José Antonio Coderch al Museu Isaac Albéniz

El Museu Isaac Albéniz de Camprodon, Carrer Sant Roc, 22, presenta del 8 d’abril al 21 de maig de 2017 l’exposició Vers una tradició viva. José Antonio Coderch.

L’exposició té com a punt de partida la tesi doctoral que el comissari de l’exposició, Antoni Companys, va presentar el 1993 dedicada a l’obra de l’arquitecte José Antonio Coderch (Barcelona, 1913 – Espolla, 1984), on va establir unes relacions a partir dels primers projectes i on mostrava, també, la continuïtat en la seva manera de projectar. El comissari planteja l’obra de l’arquitecte com una síntesi, complexa i misteriosa, com unes coincidències, basades en la continuïtat de les obres, que exigeix contenció, rigor i domini, i que consolida una tradició i ofereix un ofici que dóna unitat a l’obra arquitectònica.

Vers una tradició viva. José Antonio Coderch té com a documentació bàsica el material que va servir de base al comissari per a l’elaboració de la seva tesi doctoral presentada el 1993, amb un estudi del conjunt de l’obra, establint relacions a partir dels primers projectes i mostrant la continuïtat en la seva manera de projectar. Així, es revisen un seguit de projectes a partir dels documents originals, es mostren imatges de les que en va fer un seguiment el fotògraf Francesc Català Roca, i s’enuncien unes notes que indiquen la continuïtat en la seva obra.

La mostra posa el seu punt d’atenció en unes notes sobre la figura de Coderch que expliquen que, a diferència d’altres arquitectes de la seva època de formació clàssica, Coderch no partia de l’academicisme sinó de les referències de l’arquitectura popular i de la tradició constructiva. A les làmines exposades s’hi podrà observar l’intent de l’arquitecte per individualitzar cada vivenda fins i tot dins de grans agrupacions o blocs; l’estudi a partir de la vivenda mínima de l’ideal de vivenda; els plantejaments de creixement il·limitats de la vivenda i la ciutat infinita; i l’esforç per fugir de la façana clàssica proposant jocs de plans, escalonaments, introduint filtres, graduant la relació de l’interior a l’exterior.

A la imatge, plànol de l’arquitecte José Antonio Coderch.

Etiquetes: José Antonio Coderch · Museu Isaac Albéniz