Jornades de reivindicació de la ceràmica a tot l’estat espanyol

annaïs miró

Un total de 13 municipis de cinco Comunitats Autònomes participaran per primera vegada a ¡Hola Cerámica!, una iniciativa organitzada per l’Asociación Española de Ciudades de la Cerámica (AeCC), amb la col·laboració del Ministeri d’Educación, Cultura i Esport, la Generalitat de Catalunya i l’Institut per a la Promoció de la Ciència i la Investigació (IPCI), entre d’altres entitats. L’objectiu de les jornades és reivindicar el valor d’aquest art i preservar un ofici cada vegada més minoritari. Durante els dies 2, 3 i 4 de junio de 2017 es portaran a terme més de 60 activitats al voltant de la cerámica, entre las quals destaquen batalles populars amb fang, concursos de torn, exposicions, tallers, fires i rutes artístiques. Els municipis amb tradició ceramista que participen en aquesta iniciativa pretenen sumar esforços i donar visibilitat a la ceràmica artística per aconseguir que sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. El gerent de l’AeCC, Oriol Calvo, ha assegurat que l’associació treballa des de fa uns anys de forma conjunta amb l’organització que agrupa a nivell europeu a les ciutats de la ceràmica per aconseguir aquest objectiu.

Etiquetes: Ceràmica