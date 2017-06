Jornades d’Artteràpia al Centre Cívic de la Barceloneta

annaïs miró

Els dies 7 i 8 de juliol de 2017, al Centre Cívic de la Barceloneta, al carrer de la Conreria, 1-9 de Barcelona, les VIII Jornades d’Artteràpia en Educació, Salut i Comunitat es presentaran a Barcelona amb un programa que inclou nou comunicacions de treballs d’artteràpia realitzats en diferents àmbits i col·lectius (salut, educació, social i comunitari), a més de quatre tallers experiencials i una taula rodona. Aquesta última estarà formada per Lolita Bosch –escriptora-, Aitziber Urtasun –agent cultural i curadora de museus- i Miquel Izuel –artterapeuta- i tindrà com a tema la creació i els processos creadors des de cadascuna de les seves disciplines. Grefart Artteràpia organitza aquesta trobada, que compta ja amb vuit edicions, amb la finalitat de donar a conèixer l’Artteràpia i el que aquesta disciplina pot oferir als diferents col·lectius de professionals i usuaris del camp de la sanitat, l’educació i el treball social i comunitari. L’Artteràpia acompanya i sosté a la persona en la recerca i actualització de les seves capacitats creadores, ja que són aquestes les que permeten transformar els seus símptomes i malestars en fonts de desenvolupament personal i d’inclusió creadora en allò social. En el seu fer l’Artteràpia disposa un abordatge caracteritzat pels intercanvis entre les produccions desenvolupades en mitjans i materials artístics i els processos de comunicació i el vincle que van desenvolupant-se en processos creadors. D’aquesta trobada creadora se’n deriven beneficis en àrees vitals de la humana experiència com la salut i la salut mental, l’educació, la integració social i comunitària i el desenvolupament del potencial humà. L’Artteràpia treballa integralment amb la persona, la seva singularitat i tota la seva amplitud, no només amb els seus símptomes i dificultats. Va a la trobada de les seves capacitats creadores, que estan en un més enllà de les dificultats o circumstàncies vitals que de partida aquesta pugui tenir -edat, condició social i econòmica, migració, origen, cultura, etc.-, sentint-se respectada i sostinguda en la cerca, actualització i desenvolupament de les seves potencialitats creadores. Així trobarem com a partir de les dificultats que es pateixin, ja siguin emocionals, de conducta, d’aprenentatge, situacions de violència i de desestructuració familiar, d’immigració i en la integració social, de dependència a tòxics, a les pantalles, les dificultats en la salut, els processos terminals de l’existència, etc, sempre anem a trobar, en tota circumstància vital, a la persona capaç de viure dignament i creadorament la seva existència.

Etiquetes: artteràpia · Centre Cívic de la Barceloneta