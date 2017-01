El dia 20 de gener es celebrarà una jornada de portes obertes a la casa Badia coincidint amb el tancament del l’Any Badia. L’activitat tanca la celebració del centenari de Sebastià Badia i tindrà continuació amb les microvisites organitzades per Thermalia a partir del mes de febrer.

El 20 de gener de 2016 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Comissió Sebastià Badia van donar el tret de sortida a l’Any Badia per commemorar el centenari del naixement de l’artista Sebastià Badia i Cerdà. Després de tot un any d’activitats, el dia 20 de gener es tanca l’Any Badia amb portes obertes a la casa de l’artista situada a la plaça de la Font del Lleó. Així doncs, de 18 a 20 h es podrà visitar gratuïtament aquest espai i conèixer el taller de Badia així com una selecció de pintura, escultura i dibuix de l’artista que forma part de la col·lecció particular de la família i del fons de Thermalia.

Etiquetes: Casa Badia · Museu Thermàlia · Sebastià Badia