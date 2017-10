Jorge Vicen a la Galeria Fúcares

La Galeria Fúcares inaugura el 21 d’octubre a les 20 h. un exposició de pintures de Jorge Vicen, Cuán grata la sonrisa de la tostadora de madrugada!!!. La mostra es podrà visitar fins al 4 de gener de 2018.

Les seves primeres exposicions van ser de fotografia. El dibuix a tinta xinesa i l’escriptura compulsiva en quaderns l’han acompanyat des de sempre, però la pintura és l’activitat més específica en els últims anys. Mostra d’això és la seva primera individual a la galeria Fúcares. En l’oli Jorge Vicen ha acabat per trobar el mitjà amb què fabricar objectes plàstics palpables, ocupats heterodoxament per pegats de color. L’oli acaba manejant com si fos un xiclet. La pintura arriba on fracassen les paraules.