Jorge Isla fotografia l’imperceptible a l’Antonia Puyó

annaïs miró

Del 28 de setembre al 18 de novembre de 2017, la Galeria Antonia Puyó, al carrer Madre Sacramento, 31, de Saragossa, acull l’exposició Luv-a del fotògraf Jorge Isla. És propi de la nostra espècie pensar que el món físic tal i com el percibim constitueix el que anomenem realitat. Més encara, hem situat a l’experiència visual dalt del nostre pòdium cognitiu. En una època com l’actual, produir imatges que facin tremolar l’estatus del visible potser és una de les maneres més eficaces de combatre’l. Luv-a és un projecte que fotografia l’imperceptible, el que existeix però no som capaços de veure, on la càmara es torna espia d’altres realitats. Luv-a o radiació ultravioleta d’ona curta es defineix com l’amplitud física compresa entre els 280 nm (2,8×10−7 m) i els 100 nm (1×10−7 m), és a dir, la més tènue de totes les longituds ultravioletes. Aquest tipus de llum, atesa la baixa intensitat lumínica que desprèn, és imperceptible per a l’ésser humà, fet que fa concloure que la realidad, tal i com la coneixem, només és una ínfima part del món qu ens envolta.

Etiquetes: Galeria Antonia Puyó · Jorge Isla