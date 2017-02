Jorge Conde presenta “A World-Size House” a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando

Jorge Conde (Barcelona, 1968), artista en residència 2015-16 de la Reial Acadèmia d’Espanya a Roma (RAER), presenta el projecte “A World-Size House” en el marc de l’exposició “Hecho en Roma”, comissariada per Manuel Blanco Lage a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando a Madrid. del 24 de febrer al 2 d’abril del 2017.

“A World-Size House” és una recerca artística contextualitzada a Roma que aborda l’impacte social i la repercussió que té sobre el territori la recuperació d’edificis abandonats i entorns degradats que en temps recents han estat dotats d’una segona vida amb la forma d’institucions culturals.

La transformació d’espais obsolets o en desús és una estratègia que no només serveix per dinamitzar l’escena cultural sinó també per generar prestigi, convocar la societat civil i reactivar zones deprimides del paisatge urbà. Integrada en una renovatio urbis de major calat, estableix nous paradigmes i posa en acte una idea de la utopia cultural contemporània.

Internacionalment, aquesta estratègia també produeix fenòmens discutibles com l’aplicació de polítiques culturals i regeneratives dubtoses, l’especulació immobiliària, la mutació de la identitat urbana, la gentrificació i la guetificació. En el cas concret de Roma, algunes vegades es planteja com un assaig d’arqueologia industrial, com la resposta a un conflicte d’interessos o una emergència social.

Aquestes transformacions responen a iniciatives diverses (públiques, privades i mixtes), i han propiciat institucions amb missions diferents i de tipologia també molt dispar: des de la construcció d’edificis icònics encarregats a arquitectes de prestigi -com ara el MAXXI projectat per la Zaha Hadid-, per tal de competir en els circuits internacionals de la cultura contemporània, fins a l’ocupació de fàbriques antigues per part de persones sense recursos, immigrants nord-africans, llatinoamericans i procedents d’Europa Oriental, així com refugiats de les guerres d’Ucraïna i Síria.

Es tracta, en definitiva, d’identificar l’impacte que aquests projectes de transformació urbanística han tingut en el paisatge dels barris, en la vida de les persones i en el desenvolupament de la cultura contemporània a Roma, una ciutat amb un passat esplendorós, un context complex on la conservació del patrimoni i el foment dels ingressos provinents del turisme són una prioritat.

